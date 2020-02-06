1 Франк = 257 единороссов: «партия власти» назвала своего кандидата в мэры Барнаула

Новости 06.02.2020 18:30 543

6 февраля в ходе конференции Барнаульского местного отделения «Единой России» партийцы единогласно поддержали кандидатуру и.о. градоначальника Вячеслава Франка на должность главы муниципалитета.

В поддержку однопартийца выступили представители депутатского корпуса ЕР в Барнаульской гордуме: Галина Буевич, Андрей Солодилов и Вячеслав Перерядов, дав положительную характеристику кандидату.

Как в своем выступлении подчеркнул сам Вячеслав Франк, в органах местного самоуправления он работает с 2007 года, в «Единой России» состоит практически со дня ее образования.

"Мы должны понимать, что из вышестоящих бюджетов Барнаулу выделены беспрецедентные по объемам средства на выполнение нацпроектов, задача муниципалитета — качественно, последовательно и в полном объеме реализовать каждое проектное направление. Главным ориентиром в своей работе я считаю мнение и оценки, которые дают горожане деятельности городской администрации", - цитирует Франка сайт реготделения ЕР.

В ходе открытого голосования 257 из 257 делегатов конференции высказались в пользу и.о. градоначальника. Окончательное решение примут депутаты Барнаульской гордумы во время ближайшего заседания, которое состоится 14 февраля.