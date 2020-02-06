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1 Франк = 257 единороссов: «партия власти» назвала своего кандидата в мэры Барнаула

Новости
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6 февраля в ходе конференции Барнаульского местного отделения «Единой России» партийцы единогласно поддержали кандидатуру и.о. градоначальника Вячеслава Франка на должность главы муниципалитета.

В поддержку однопартийца выступили представители депутатского корпуса ЕР в Барнаульской гордуме: Галина Буевич, Андрей Солодилов и Вячеслав Перерядов, дав положительную характеристику кандидату.

Как в своем выступлении подчеркнул сам Вячеслав Франк, в органах местного самоуправления он работает с 2007 года, в «Единой России» состоит практически со дня ее образования.

"Мы должны понимать, что из вышестоящих бюджетов Барнаулу выделены беспрецедентные по объемам средства на выполнение нацпроектов, задача муниципалитета — качественно, последовательно и в полном объеме реализовать каждое проектное направление. Главным ориентиром в своей работе я считаю мнение и оценки, которые дают горожане деятельности городской администрации", - цитирует Франка сайт реготделения ЕР.

В ходе открытого голосования 257 из 257 делегатов конференции высказались в пользу и.о. градоначальника. Окончательное решение примут депутаты Барнаульской гордумы во время ближайшего заседания, которое состоится 14 февраля.

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Автор: Политсиб.ру

Фото: altai-ter.er.ru

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