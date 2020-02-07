Росгвардия просит жителей Алтайского края сдать оружие за деньги

Руководство Росгвардии по Алтайскому краю выступило с предложением для граждан, которые хранят незарегестрированное оружие, боеприпасы или взрывчатку. Им предлагается сдать амуницию за вознаграждение. Об этом сообщает официальный сайт региона.
Незаконное хранение чревато наказанием в виде лишения свободы на срок до четырех лет, однако лица, добровольно сдавшие эти предметы, освобождаются от административной и уголовной ответственности, а также получат деньги. Обращаться можно в ближайший отдел полиции или к сотрудникам подразделений лицензионно-разрешительной работы Росгвардии.
Средства на выплату направляют из бюджета Алтайского края. Ежегодно на эти цели выделяется около 0,5 млн рублей.