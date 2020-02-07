Росгвардия просит жителей Алтайского края сдать оружие за деньги

Новости 06.02.2020 17:55 331

Руководство Росгвардии по Алтайскому краю выступило с предложением для граждан, которые хранят незарегестрированное оружие, боеприпасы или взрывчатку. Им предлагается сдать амуницию за вознаграждение. Об этом сообщает официальный сайт региона.

Незаконное хранение чревато наказанием в виде лишения свободы на срок до четырех лет, однако лица, добровольно сдавшие эти предметы, освобождаются от административной и уголовной ответственности, а также получат деньги. Обращаться можно в ближайший отдел полиции или к сотрудникам подразделений лицензионно-разрешительной работы Росгвардии.

Сообщается, что за последние два года граждане сдали 117 единиц незаконно хранящегося оружия, в том числе 4 охотничьих карабина, 89 охотничьих гладкоствольных ружей, 4 сигнальных и 2 газовых пистолета, 6 единиц самодельного оружия, 9 стволов от гладкоствольных ружей, 3 обреза. Кроме того, сдано 468 патронов, 3 детонатора и 400-граммовая тротиловая шашка. Вознаграждение за сданное оружие, боеприпасы и взрывчатку превысило 430 тысяч рублей.

Средства на выплату направляют из бюджета Алтайского края. Ежегодно на эти цели выделяется около 0,5 млн рублей.