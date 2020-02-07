ВТБ создал для клиентов сегмента «Привилегия» мобильное приложение «Консьерж»

Новости 06.02.2020 19:00 255

ВТБ представил новое мобильное приложение «Консьерж» для всех клиентов сегмента «Привилегия», при помощи которого пользователи смогут делегировать специалистам свои повседневные небанковские вопросы, а также получать скидки и специальные условия в магазинах, ресторанах и аэропортах по всему миру. Реализация проекта осуществлялась совместно с консьерж-службой Aspire Lifestyles и международной платежной системой Visa.

«Наша задача – предоставить состоятельным клиентам наиболее удобный и простой клиентский путь как в продуктах банка, так и в сервисах наших партнеров. Новое приложение предоставляет им доступ ко всем услугам и сервисам максимально быстро и выгодно. В чате пользователи смогут мгновенно получить консультацию по интересующему их вопросу, а также организовать и запланировать актуальные досуговые мероприятия», – отметил руководитель департамента по работе с состоятельными клиентами, старший вице-президент ВТБ Павел Кудрявцев.

Личный помощник в круглосуточном режиме поможет клиентам сегмента «Привилегия» решать повседневные задачи любого уровня. Во встроенном онлайн-чате можно получить консультацию по широкому спектру вопросов, включая планирование путешествий, заказ столика в ресторане, выбор и доставку подарков, организацию досуга для детей.

Приложение работает в качестве агрегатора актуальных предложений как от самого консьержа, так и от платежной системы Visa. Это позволяет клиенту экономить время на поиске информации в интернете. Все премиальные сервисы уже находятся в одном приложении. Понравившиеся привилегии или мероприятия можно добавить в панель быстрого доступа.

Фильтрация по календарю, типу события и городу позволит подобрать наиболее подходящее место или услугу. Геолокация покажет все мероприятия в радиусе 30 км, а также построит на карте маршрут до необходимого места назначения (выставки, театра, ресторана).

Мобильное приложение «Консьерж-Привилегия» ВТБ доступно пользователям в Apple store и Google play.