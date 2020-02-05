Новый кредитор требует с Иткульского спиртзавода 18 млн рублей

Новости 07.02.2020 7:30 587

АО «Росспиртпром» (Москва) подало заявление о включении его в реестр кредиторов «Иткульского спиртзавода». Сумма требований АО составляет почти 18 млн рублей.

Решение о банкротстве спиртзавода судья Елена Конопелько вынесла в июне 2019 года. К октябрю в реестр кредиторов были включены: Сбербанк, требующий с предприятия более полумиллиарда рублей (в залоге у него находятся производственные здания, земельный участок, склады, оборудование, а также товарные знаки «Иткульская», «Вечерний Алтай» и «Сибирское здоровье»), ФНС, которому спиртзавод задолжал 36,8 млн рублей, а также Промсвязьбанк, требующий 134,7 млн рублей.

Именно иск последнего стал основной причиной банкротства предприятия. В конце ноября 2019 года он был оспорен в суде. А в конце минувшего года спиртзавод был приобретен холдингом Marussia Beverages за €15 млн. Инвестор планирует вложить в предприятие €10 млн и в течение двух-трех лет наладить выпуск виски и дистиллятов.

Иткульский спиртзавод на протяжении 10 лет производил для холдинга водку класса суперпремиум Mamont.