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Новый кредитор требует с Иткульского спиртзавода 18 млн рублей

Новости
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АО «Росспиртпром» (Москва) подало заявление о включении его в реестр кредиторов «Иткульского спиртзавода». Сумма требований АО составляет почти 18 млн рублей.

Решение о банкротстве спиртзавода судья Елена Конопелько вынесла в июне 2019 года. К октябрю в реестр кредиторов были включены: Сбербанк, требующий с предприятия более полумиллиарда рублей (в залоге у него находятся производственные здания, земельный участок, склады, оборудование, а также товарные знаки «Иткульская», «Вечерний Алтай» и «Сибирское здоровье»), ФНС, которому спиртзавод задолжал 36,8 млн рублей, а также Промсвязьбанк, требующий 134,7 млн рублей.

Именно иск последнего стал основной причиной банкротства предприятия. В конце ноября 2019 года он был оспорен в суде. А в конце минувшего года спиртзавод был приобретен холдингом Marussia Beverages за €15 млн. Инвестор планирует вложить в предприятие €10 млн и в течение двух-трех лет наладить выпуск виски и дистиллятов.

Иткульский спиртзавод на протяжении 10 лет производил для холдинга водку класса суперпремиум Mamont.

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Автор: Политсиб.ру

Фото: pixabay.com

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