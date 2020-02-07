Алтайские справороссы провели семинар на тему ЖКХ для жителей Славгорода

Новости 06.02.2020 16:35 276

В среду, 5 февраля в Славгородском музее был настоящий аншлаг. Депутат АКЗС, заместитель председателя комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству, руководитель партийного движения "Коммунальный дозор" Людмила Суслова встретилась с жителями Славгорода и Ярового и ответила на многочисленные, наболевшие вопросы, касающиеся жилищно-коммунальной сферы. Более 30 собственников пришли, чтобы задать свой вопрос эксперту.

«Когда мы услышали, что к нам в Славгород приедет с обучающим семинаром депутат АКЗС от СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ, настоящий профи в коммунальных вопросах Людмила Суслова, мы считали часы до встречи. Потому что накипело... Руки опускаются от безысходности», – делятся участники.

О том, как эффективно требовать перерасчет, как заставить управляющие кампании дружно работать с собственниками, как правильно составлять договор управления и на какие пункты обращать особое внимание, как победить заоблачный тариф на тепло (с 1 января 2020 года тариф на отопление в Славгороде 2692,95 рублей за гигакалорию – Прим. ред), как воспользоваться средствами по программе капремонта – на эти и многие другие "как" Людмила Алексеевна дала четкие инструкции. Затронули на семинаре и темы: "подводные камни" программы доступной среды, тающих после дождя отмосток, и даже "магнитиков", которые себе же во вред пытаются использовать некоторые собственники на приборах учета.

Стоит отметить, что Людмила Алексеевна, хотя и с полуслова понимала вопросы жильцов, некоторые ситуации даже ее поставили в тупик. Депутат взяла документы для более детального изучения. По некоторым вопросам она лично обратиться в соответствующие органы, потому что, когда несправедливость налицо, бросать это на самотек нельзя.

К примеру, Людмила Суслова выразила уверенность в перспективе разрешения вопроса по общедомовому прибору учета, который то по нескольку раз уходит на поверку, то устанавливается "на обратку", а в итоге страдают люди, которые вынуждены платить в 2 раза больше, задним числом и по нормативу, рассказала уже в личной безеде запутанную историю своего дома Рудовол Елена. Депутат сразу предупредила, что в этом вопросе стоит разбираться отдельно с привлечением соответствующих органов, но шансы на победу есть.