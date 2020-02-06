Барнаулу остро не хватает земли под промышленные объекты

Новости 06.02.2020 17:10 1233

6 февраля Фонд имущества Алтайского края провел торги за право аренды земельного участка площадью 0,5 га на улице Власихинской, 127а в Барнауле. В ходе аукциона стоимость его аренды взлетела с 400 тысяч до 13,5 млн рублей. Прошедшие торги продемонстрировали высокую востребованность земли под промышленные объекты в краевом центре.

Участок предназначен для строительства склада. Срок аренды составляет 2 года 8 месяцев. Территория свободна от строений и инженерных сетей, к ней можно подъехать с улицы Власихинской. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений и сооружений для данной территориальной зоны не устанавливаются. Максимальный процент застройки в границах земельного участка составляет 50%, минимальный – 20%. Победителем стало ООО «Петров».

ООО «Петров» зарегистрировано в Усть-Пристанском районе (село Чеканиха), основным видом деятельности указано лесоводство и прочая лесохозяйственная деятельность. Владелец фирмы – Николай Петров. Ему также принадлежит компания «Топливоснабсбыт», занимающаяся оптовой торговлей твердым, жидким и газообразным топливом.

Проблема промышленных зон в Генплане Барнаула

Прошедшие торги примечательны не только тем, что предприниматели продемонстрировали готовность заплатить за аренду участка в 30 раз больше, чем запросили власти. Удивляет также количество заявившихся на аукцион. За право аренды боролись 16 различных компаний, в основном, малоизвестных. Таким образом, налицо высокая востребованность и, вместе с тем, нехватка земли под промышленные объекты.

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Данный вопрос уже поднимался летом 2019 года в ходе обсуждения Генплана Барнаула. Представитель риэлторского сообщества говорил о наличии нескольких инвесторов, которые готовы вкладываться в экономику города, однако не могут подобрать подходящую площадку для размещения производств. В сторону властей озвучивались упреки в отсутствии стратегии промышленного развития Барнаула. В том числе отмечалась и абсолютная непроработанность вопроса предоставления инвесторам подходящих площадок для размещения промышленных мощностей.

Подчеркивалась непродуманность решения о расчленении крупных площадок, оставшихся от заводов на проспекте Космонавтов. Теперь части этих площадей заняты небольшими компаниями или вовсе проданы под торговые центры – из-за этого в город не могут зайти крупные инвесторы с большим оборотом, которым требуются обширные площади.

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Состояние промышленного производства в Алтайском крае

Отметим также, что промышленность в регионе практически не растет. По некоторым областям наблюдается серьезное падение. Отсутствие крепкой растущей промышленной базы препятствует росту благосостояния населения. Это приводит к снижению репутации властей в глазах граждан и росту оппозиционных (хотя и не всегда радикальных) настроений в обществе.

Напомним, что лишь 30 декабря 2019 года был назначен замгубернатора, чьей задачей будет курирование промышленности. На этот пост (пустовавший почти 1,5 года) был назначен бывший министр промышленности Алтайского края Александр Климин. Место главы Минпрома занял бывший вице-мэр Барнаула Вячеслав Химочка.

Как новые назначения повлияют на алтайскую индустрию – покажет время.