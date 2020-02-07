О проектеРеклама
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета

Главное
Скандал с декларациями ЕДГ-2019 Личный формат Внимание, школа!
Скандал с декларациями
ЕДГ-2019
Личный формат
Внимание, школа!

В "Барнаульском водоканале" сменили гендиректора

Новости
310
0

Генеральным директором «Росводоканал Барнаул» назначен Андрей Сергеевич Полюго,  проработавший на предприятии почти 20 лет. 

Андрей Полюго родился в 1977 году. В 2000 году окончил Алтайский государственный технический университет им. Ползунова по специальности «водоснабжение и водоотведение». В 2007 году прошел профессиональную переподготовку по программе «Финансовое управление организацией». 

В барнаульском водоканале Андрей Полюго работает с августа 2000 года, пройдя трудовой путь от начальника участка до главного инженера. Награжден благодарственными письмами и почетными грамотами Министерства строительства и ЖКХ Алтайского края, администрации города Барнаула. 

Дмитрий Масловский, руководивший водоканалом Барнаула с 2016-го по февраль 2020 года, в рамках ротации топ-менеджмента группы компаний возглавит «Росводоканал Оренбург».

Автор: Политсиб.ру

Комментарии (0)

1000