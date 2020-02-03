Смертность в Алтайском крае в 1,5 раза превысила рождаемость

Новости 06.02.2020 14:30 385

По данным Росстата, в 2019 году естественная убыль населения в Алтайском крае составила 11 667 человек. Об этом сообщает сайт региона.

В регионе в прошлом году родилось 21 117 человек, на 2374 человека меньше, чем в 2018 году. Смертность в регионе также снижается, но незначительными темпами. Так, в 2019 году умерло 32 784 человека, на 459 человек меньше, чем годом ранее.

Таким образом, население Алтайского края на 1 января 2020 года, по предварительной оценке Росстата, составляет 2 317 052 человека.

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Сокращение численности населения в регионе соответствует общероссийской тенденции. По данным Росстата, падение численности населения страны отмечается второй год подряд. Вопросы рождаемости находятся на постоянном контроле у правительства РФ и лично президента и направлены в первую очередь на экономическое стимулирование семей с детьми.

Так, с января 2020 года размер выплат на первого и третьего ребенка увеличился на 400 рублей и составил 10 203 рубля. Выплатой на первого ребенка смогут воспользоваться семьи, чей доход ниже двукратной величины прожиточного минимума (это 21 674 рубля). Также увеличился срок, на который назначается выплата - с полутора до трех лет.

Кроме того, при рождении второго и последующих детей семьи Алтайского края могут воспользоваться льготной 6% ипотекой, материнским капиталом. А при рождении третьего - получить компенсацию на оплату ипотечного кредита в размере 450 тысяч рублей.

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Напомним, в послании Федеральному собранию президент озвучил решение о продлении программы маткапитала до конца 2026 года. Так, при рождении первенца после 1 января 2020 года семья получает право на материнский капитал в объеме 466 617 рублей. При рождении второго ребенка предложено увеличить материнский капитал еще на 150 тысяч рублей. При рождении в семье второго или последующих детей в семьях, у которых право на получение материнского капитала не возникло до 1 января 2020 года, размер материнского капитала составит 616 617 рублей.

Среди прочих инициатив Владимир Путин назвал еще одну меру поддержки семей с детьми. С 1 января 2020 года вводится ежемесячное пособие на детей от трех до семи лет включительно для семей со среднедушевым доходом ниже одного прожиточного минимума. В 2020 году размер пособия в Алтайском крае составит 5101,5 рубля.