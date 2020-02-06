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Путь в финал. Конкурсная комиссия оценила программы кандидатов в мэры Барнаула

Новости
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Все кандидаты на пост мэра Барнаула прошли в финал конкурса. Решение было принято во время заседания конкурсной комиссии в четверг, 6 февраля.

В рамках заседания состоялись выступления претендентов, на которых они озвучивали свою программу и отвечали на вопросы комиссии. Сам конкурс пройдет во время заседания Барнаульской городской Думы в следующую пятницу, 14 февраля. Судьбу мэра решат 40 депутатов БГД.

На сегодняшней день главной интригой остается вопрос даже не в том, кто станет главой города, а сколько кандидатов не получат ни одного голоса в свою поддержку. Напомним, что депутаты впервые сделают свой выбор открытым путем, то есть каждый будет знать, за кого проголосовал тот или иной народный избранник.

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Напомним, что к конкурсу допущены Андрей Крылов (экс-глава «Партии Роста»), Алексей Шипунов (временно безработный юрист), Сергей Шумов (гендиректор «Ски Лайн»), Вячеслав Франк (и.о.главы Барнаула «Единая Россия»), Елена Хрусталева (депутат БГД от КПРФ), Алексей Скосырский (депутат БГД от ЛДПР), Василий Часовских (экс-кандидат в мэры Бийска), Владимир Барсуков (пенсионер, кандидат в мэры Барнаула в 2010, 2012 и 2015 годах); Артем Зеров (член Общественной палаты Алтайского края).

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Автор: Политсиб.ру

Фото: Олег Укладов

Комментарии (2)

1000

Геннадий

Из всех кандидатов вроде Крылов самый нормальный, остальные провластные.

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Сергей

Депутаты и губернатор несут личную ответственность за выборы. Нельзя ставить на город человека , который находится в зависимости от бизнесменов. Подумайте об этом. Франк не должен быть градоначальником.

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