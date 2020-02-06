Путь в финал. Конкурсная комиссия оценила программы кандидатов в мэры Барнаула

Новости 06.02.2020 15:05 1154

Все кандидаты на пост мэра Барнаула прошли в финал конкурса. Решение было принято во время заседания конкурсной комиссии в четверг, 6 февраля.

В рамках заседания состоялись выступления претендентов, на которых они озвучивали свою программу и отвечали на вопросы комиссии. Сам конкурс пройдет во время заседания Барнаульской городской Думы в следующую пятницу, 14 февраля. Судьбу мэра решат 40 депутатов БГД.

На сегодняшней день главной интригой остается вопрос даже не в том, кто станет главой города, а сколько кандидатов не получат ни одного голоса в свою поддержку. Напомним, что депутаты впервые сделают свой выбор открытым путем, то есть каждый будет знать, за кого проголосовал тот или иной народный избранник.

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Напомним, что к конкурсу допущены Андрей Крылов (экс-глава «Партии Роста»), Алексей Шипунов (временно безработный юрист), Сергей Шумов (гендиректор «Ски Лайн»), Вячеслав Франк (и.о.главы Барнаула «Единая Россия»), Елена Хрусталева (депутат БГД от КПРФ), Алексей Скосырский (депутат БГД от ЛДПР), Василий Часовских (экс-кандидат в мэры Бийска), Владимир Барсуков (пенсионер, кандидат в мэры Барнаула в 2010, 2012 и 2015 годах); Артем Зеров (член Общественной палаты Алтайского края).