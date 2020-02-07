Россельхозбанк на Алтае одобрил первые заявки по льготной сельской ипотеке

Новости 06.02.2020 13:55 303

Алтайский региональный филиал РСХБ одобрил первые 20 заявок по выдаче льготной сельской ипотеки в рамках реализации государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий на 2020-2025 гг.».

Первыми заемщиками стала семья из р.п. Благовещенка, которая приобретет жилой дом в этом же селе улучшая свои жилищные условия. Раньше они жили на съемной квартире. На сегодня, еще 10 жителей этого села и района последовали их примеру.

«Сельская ипотека – это продукт Банка, направленный на развитие государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий». Название продукта соответствует поставленной цели. Около половины жителей Республики Алтай и Алтайского края живут за пределами городов. Все они получают отличную возможность улучшить жилищные условия на очень выгодных условиях, и Россельхозбанк располагает всеми инструментами для этого. Общий объем выдач, запланированный Банком на текущий год по этой программе составит 10 млрд рублей», - говорит директор Алтайского РФ АО «Россельхозбанк» Николай Бойко.

С начала года сотрудниками Алтайского филиала Банка проведена серия выездных мероприятий в районах края, встреч с главами муниципалитетов и районов, директор филиала Николай Бойко рассказал об условиях льготной сельской ипотеки во время видео селекторного совещания с главами районов в Министерстве сельского хозяйства Алтайского края и во время встречи с министром сельского хозяйства Республики Алтай. Все это дало эффект. Люди узнали об условиях кредитования по ставке от 2,7 % годовых и решили воспользоваться. Наибольшее количество поданных заявок в Первомайском, Благовещенском и Мамонтовском районах. Как правило кредит на эти цели берут от 1 до 3 млн рублей. Активность людей возрастает по мере распространения информации об условиях кредитования в Россельхозбанке.