Росстат подсчитал дефицит врачей в Алтайском крае

Новости 06.02.2020 13:10 806

Доля незакрытых вакансий старшего и среднего медперсонала в Алтайском крае на конец 2018 года составила 5-10%. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата.

Ранее изданием приводились данные о сокращении врачей в регионах на конец 2018 года. Второе место в этом антирейтинге заняла Республика Алтай, где количество врачей сократилось на 4,4% (с 858 до 820), а восьмое – Алтайский край, потерявший 2,8% врачей (их количество сократилось с 8723 до 8473, то есть, на 250 человек).

В начале декабря 2019 года губернатор Алтайского края Виктор Томенко приводил более детальные данные по кадровому вопросу в алтайском здравоохранении.

«Примерно 8200 врачей работает в крае, в котором проживает 2,3 млн человек. Учитывая, что в сельской местности живут 42% людей, этого количества врачей недостаточно. Считать их численность можно по-разному: по нормативным базам, через штатные расписания поликлиник, но в целом на сегодня не хватает от четырех до шести тысяч медиков. В связи с тем, что их нет, работает система совместительства, на которой находится более 70% врачей. Из-за разбросанности медучреждений по краю, краевому минздраву приходится отправлять врачей в командировки», – рассказал глава региона.

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Несмотря на действующие программы привлечения врачей в сельскую местность, такие как «Сельский фельдшер», «Земский доктор», кадровая проблема далека от решения. Так, летом 2019 года алтайский Минздрав распорядился проработать вопрос привлечения в профессию жителей ближнего зарубежья, пенсионеров и врачей, пребывающих в декрете.

По данным крайстата, численность врачей в Алтайском крае сокращалась с 2011 года, когда на 10 тысяч жителей приходилось 50 врачей (общая численность не установлена). В 2013 году количество врачей в крае составляло 10 919 человек (45 врачей на 10 тысяч жителей), в 2015 – 10 201 человек (42 врача на 10 тысяч жителей), к 2018 году в крае приходилось 32 врача на 10 тысяч жителей. Отмечен дефицит медицинских работников со средним и высшим образованием. Укомплектованность штатных должностей врачами при коэффициенте совместительства 1,2 составила 59,5 %.