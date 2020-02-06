«Чтобы они потом это на весь город выложили?» Как прошел суд Ягофаровой (фото)

Новости 06.02.2020 12:40 1657

В четверг, 6 февраля, в Барнауле прошло очередное судебное заседание по делу руководителя скандального приюта «Успех» Ларисы Ягофаровой. Сегодняшний процесс оказался последним перед прением сторон. Уже на следующей неделе прокуратура озвучит свою позицию наказание для подсудимой.

Устроилась дворником

На суде адвокат Ягофаровой Олег Казаков озвучил ряд моментов, которые необходимо засчитать «в копилку» подсудимой. В их числе, помимо ряда благодарственных писем от приюта «Успех» и благотворительного фонда «Облака», которым руководит подруга Ягофаровой Джамиля Семененко, оказалась положительная характеристика с места работы.

Выяснилось, что подсудимая устроилась работать дворником в ООО «Городской департамент ЖКХ», где ей была предоставлена положительная характеристика.

«Устроилась на работу с 1 ноября 2019 года. Участвовала в проведении совместного субботника с местными жителями. Проявляет трудолюбие и аккуратность. За употреблением алкоголя и наркотических средств не замечена», - зачитал характеристику адвокат.

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Требования истцов

По гражданским искам с Ягофаровой требуют возместить суммы затрат на погребение одного из постояльцев, а также компенсацию морального вреда. Судья Марина Малецкая попросила подсудимую прокомментировать свою позицию как ответчика.

«Ну, затраты были возмещены, а моральный вред, это уже на ваше усмотрение», - тихим голосом произнесла Ягофарова.

По первому иску совокупный размер требований составляет более 263 тысяч рублей. По второму иску, по которому с подсудимой требовали вернуть деньги, которые принадлежали постояльцу, составил более 1,4 млн рублей.

Судья также попросила Ягофарову озвучить свою позицию.

«Можно адвокат скажет?», - еще тише спросила она.

Взявший слово Казаков, пояснил, что подсудимая иск признает и считает, что он должен быть погашен за счет тех средств, которые были изъяты оперативниками.

Смягчающие обстоятельства

Адвокат Ягофаровой попросил приобщить к делу копию пенсионного удостоверения матери подсудимой, которая будучи на пенсии является иждивенцем. Кроме того, защитник предъявил медицинское заключение на имя мужа подсудимой Дмитрия Ягофарова о наличии заболевания. Также он предоставил заключение о заболевании у самой Ягофаровой. Адвокат попросил уточнить у нее самой «специфику» их заболеваний.

«Чтобы они потом это на весь город выложили?», - спросила она, видимо не зная, что информация о медицинских диагнозах относится к частной информации, которую освещать в СМИ запрещено законом.

Небольшая пауза. Адвокат, без оглашения подробностей, передал заключение врача судье.

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Эпилог

Следующее судебное заседание было назначено на 14 февраля. Необычный эпизод произошел на улице возле здания суда. Лариса Ягофарова, сидя в автомобиле, показала пальцем на представителей СМИ, в эту же секунду ее супруг адресовал им неприличный жест и через секунду машина скрылась. Учитывая историю 2019 года, когда они напали на журналистов телеканала «Катунь 24» и разбили камеру, перфоманс «больного» мужа Ягофаровой сложно воспринимать как что-то экстраординарное.

Напомним, что в мае 2019 года приют «Успех» оказался в центре скандала, когда местные жители пожаловались на постоянные стоны и запах мочи из помещения, где располагались постояльцы приюта. Было обнаружено, что у многих на теле и лице были гематомы, часть из них была истощена.