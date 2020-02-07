Зачем «Мария-Ра» разорила барнаульское ТСЖ?

Новости 06.02.2020 12:15 338

Почти десять лет идет противостояние ТСЖ «Ленина, 26» и магазина «Мария-Ра», расположенного в этом же доме. Сюжет об этом снял телеканал «Толк».

По словам представителей ТСЖ, начисления на общедомовые нужды распределяются на всех собственников помещений в доме, включая «Марию-Ра». Однако, добровольно магазин их не платит – деньги приходится «выбивать» через суд.

Кроме того, жильцы недовольны тем, что торговая сеть незаконно возвела пристройку во дворе. Суд постановил ее снести, однако это было сделано лишь частично – крыльцо так и осталось. Еще одной претензией жителей стала установка магазином холодильных агрегатов, частью которых стали огромные вентиляторы, смонтированные прямо на стене дома. Помимо генерации холода в здании, они еще и выделяют конденсат, который течет с них прямо во дворе.

ТСЖ обратилось в суд с требованием взыскать с «Марии-Ра» средства за незаконное пользование имуществом. Иск был удовлетворен, торговая сеть выплатила ТСЖ 1,8 млн рублей, однако суд следующей инстанции сократил сумму выплат до 85 тысяч рублей и обязал ТСЖ вернуть разницу ритейлеру.

По словам председателя ТСЖ Татьяны Головиной, у товарищества в принципе не имеется собственных средств – оно лишь управляет деньгами собственников. Однако, судебных приставов это не остановило – в счет долга они спилили ворота, которые жильцы установили в арке, чтобы пресечь въезд во двор грузовиков ритейлера. Приставов абсолютно не смутил тот факт, что ворота установлены жильцами без участия ТСЖ.

В «Марии-Ра» от комментариев отказались.