Руководитель каменских единороссов рассказал о первых шагах в новой должности

Новости 06.02.2020 11:50 223

6 февраля в Камне-на-Оби состоится первое заседание местного политсовета «Единой России» после резонансной смены руководителя местного отделения партии. 24 января секретарём Каменской районной ячейки партии на конференции избран депутат АКЗС Алексей Найден. Он рассказал, что сейчас происходит в отделении ЕР и есть ли до сих пор там противоречия.

— С момента избрания вас секретарём Каменского отделения «Единой России» прошло почти две недели. Что сейчас происходит в партийной ячейке?

— Мы постепенно налаживаем регулярную и конструктивную работу. Большое спасибо Светлане Николаевне Захаровой, которая исполняла обязанности секретаря три месяца и быстро ознакомила меня с тем, что происходит внутри. Хотя, конечно, я и до этого знал, в чём главные проблемы и задачи Каменского отделения, но теперь конкретно вижу, на чём сфокусироваться в первую очередь.

— На чём же?

— Во-первых, нужно наладить нарушенную за последние годы связь с нашими первичными организациями, а значит, и с со всеми членами партии. Для этого я уже начал ездить по сельсоветам района, встречаться с секретарями первичек, с теми, кто в них состоит. Вижу хороший отклик: люди рады, что их наконец стали вовлекать в партийную жизнь. Во-вторых, и это будет следствием первого, нужно актуализировать списки членов партии. По данным на начало февраля, в Каменском отделении состоит 923 члена партии в 43 первичных отделениях. И я знаю, что кто-то из них уже переехал в другие регионы, кто-то просто утратил связь с партией. Например, на ближайшем заседании политсовета мы исключаем шестерых таких человек. Считаю, что в «Единой России» должны находиться именно те, кто состоит в партии осознанно, готов участвовать в партийных делах, делах района. Поэтому обновление рядов будет. Предполагаю, что на первых порах мы потеряем в количестве членов, но приобретём в качестве. А на новой базе уже будем наращивать число сторонников и членов, я вижу, за счёт чего это можно сделать.

— Будут ли вышедшие из партии?

— В партию вступают всегда добровольно, и так же из неё могут выходить. Несколько партийцев, я это знаю, написали заявление о выходе — некоторые из них считают, что руководить отделением должен или прошлый секретарь Виктор Ноздрин, или бывший кандидат в секретари Виктор Штрак. Хотя Ноздрин не участвовал в голосовании, а Штрака поддержало меньше делегатов, чем меня. Но это их право, пусть с нами остаются те, кто поддерживает курс регионального и федерального руководства партии, коллегиальные решения на краевом уровне. Знаю, что отдельные партийцы писали заявления на выход несколько месяцев назад, ещё до конференции, только до сих пор их никто не видел. Поэтому могут быть сюрпризы — например, заявления используют как оружие в политической борьбе.

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— Всё так непросто в рядах каменских единороссов?

— Нет, вовсе нет. Это предсказуемая и абсолютно контролируемая ситуация. Мы понимаем, что люди, которые не смогли сохранить власть в местном отделении, этим недовольны, и могут ещё организовать какие-то акции. Потому что они, и это понимают все, бренд партии использовали исключительно в своих корыстных целях. В целом же всё идёт так, как планирую я, как поставило задачу руководство регионального отделения «Единой России», которое и попросило меня выдвинуть кандидатуру на пост секретаря Каменского отделения.

— Какой вы видите ситуацию в Каменском районе в целом? В плане развития экономики, точек роста?

— Каменский район в прошедшем году часто попадал в новостные ленты краевых и федеральных СМИ в негативном ключе. Недавние истории с пугающими жителей бродячими собаками, травлей ребёнка в школе. Проблемы с реализацией партийных проектов в Камне-на-Оби, затягивание сроков выполнения работ по благоустройству, проблемы с ремонтом фонтана. Раздор в депутатском корпусе, который чуть не сорвал принятие районного бюджета. Были и другие случаи. Можно попытаться забыть это всё как страшный сон и начать жить в 2020 году с чистого листа. Но лучше проанализировать все проблемы и сделать важные выводы.

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Большие надежды возлагаем мы на результаты выездного совещания по вопросам социально-экономического развития нашей территории, которое прошло в апреле 2019 года. Тогда губернатор Алтайского края Виктор Томенко, заместители председателя правительства края и министры изучали ситуацию в социальной и инфраструктурной сферах, общались с жителями и тут же прорабатывали меры поддержки района. Участвовал в этой поездке и совещании и я – как депутат АКЗС от района. Результатом визита высокой делегации – которая была у нас в таком составе, пожалуй, впервые – стало то, что Каменскому району дополнительно было выделено 200 млн рублей!

Это большая сумма на ремонт учреждений образования и здравоохранения, строительство детского сада, капитальный ремонт котельной и тепловых сетей, а также на ремонт дорожного полотна. В частности, на ремонт дорог заявлено 45 млн рублей. Дороги – одна из самых больных тем у нас, и эта проблема уже решается. За три года на это будет направлено более 120 млн рублей. Но работа наша с этих важных решений губернатора и правительства региона, по сути, только начинается. Нужно постоянное взаимодействие Каменского района, его депутатов с краевым центром, чтобы отстаивать интересы муниципалитета, чем я и занимаюсь.

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— Чем будет заниматься местное отделение в 2020 году?

— Благодаря совместной работе партии с правительством Алтайского края, увеличен объём финансирования проекта «Городская среда». Вместо изначальных 12 млн рублей будет выделено 17,5 млн. Мы сможем отремонтировать оставшуюся часть набережной, а также организовать парковую зону в районе 1-й школы. Также благоустроим не менее 5 объектов по дворовым территориям. В 2020 году каменская Детская школа искусств получит 4 млн рублей на приобретение музыкального оборудования по нацпроекту «Культура». В Каменском краеведческом музее будет отремонтирована крыша на сумму 10 млн рублей. В год 75-летия Великой Победы в районе за счёт федерального бюджета отремонтируем два мемориала героям войны. Решается вопрос о включении в партпроект «Детский спорт» спортивного зала в школе села Аллак, а в партийный проект «Культура малой Родины» - Столбовского дома культуры. Совместно с администрацией района мы подготовили заявку на включение ремонта Каменской спортивной школы в краевую адресную инвестиционную программу. Буду добиваться, чтобы заявка была удовлетворена. В общем, работы много, и Каменское местное отделение, депутаты «Единой России» будут в ней помогать краевым и местным властям.