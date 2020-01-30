Руководителя барнаульского застройщика требуют привлечь к ответственности

Новости 06.02.2020 11:15 476

Руководителя обанкротившегося ООО «ГраНИД» Николая Гражданкина могут привлечь к субсидиарной ответственности. Накануне такие требования предъявил конкурсный управляющий Виктор Пицун. Об этом пишет "Алтайский портал недвижимости" со ссылкой на единый федеральный реестр сведений о банкротстве.

Сумма пока неизвестна. Скорее всего, она будет определена позднее, когда арбитраж установит точные основания. Как правило, к субсидиарной ответственности привлекают тех руководителей предприятий-банкротов, действия или бездействия которых привели к несостоятельности всей организации.

Напомним, требования кредиторов признать «ГраНИД» банкротом начали поступать в арбитражный суд еще в 2018 году. В феврале 2019-го после заявления от налоговой службы (сумма долга перед которой составила около 3 млн рублей), ООО объявили несостоятельным и запустили процедуру наблюдения. Временным управляющим был назначен Пицун. После чего в суд начали массово поступать заявления о включении в реестр кредиторов от физлиц, а также различных организаций (поставщиков материалов, оборудования, ресурсов, услуг). В общей сложности их оказалось 65, но реестр еще может пополниться.

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30 июля 2019 года суд постановил начать конкурсную процедуру все с тем же арбитражным управляющим. Результаты должны были объявить 16 января, однако на судебном заседании в этот день было решено продлить конкурсное производство до 11 июня текущего года.

Вместе с тем арбитражный управляющий уже начал распродавать недвижимость, земли, инженерные сети застройщика-банкрота, считая, что должник не может восстановить платежеспособность. По его данным, у "ГраНИДа" есть имущество на 81 млн рублей. Первые пять лотов, выставленные на торги, должны продать за 5 млн рублей.