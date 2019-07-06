Почти 20 алтайских фермеров привлекут к ответственности за гибель пчел

Новости 06.02.2020 10:55 353

Алтайские пасечники потеряли несколько сотен пчелосемей в июне прошлого года. Насекомые погибли в период химической обработки рапсовых полей от сорняков и вредителей. Фермеры использовали сертифицированные ядохимикаты, но не оценили все риски их применения, пишут "Вести-Алтай".

Руководитель управления Россельхознадзора по Алтайскому краю Андрей Миронов: "У нас в крае увеличились посевные площади рапса, которые были обработаны химикатами. Как мы установили, эти химикаты разрешены для использования на территории России. Но предприниматели не учли то, что надо было сначала выяснить, действительно ли необходима такая обработка. Потому что, по большому счету, обрабатывали как попало, пробовали предприятия бороться и с сорняками и с вредителями. Пробовали разные пестициды, в результате имеем то, что имеем".

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По итогам проведенного расследования, ответственность понесут 17 фермеров края. Но наказание, скорее всего, не будет серьезным - аграриям выпишут не штрафы, а всего лишь предупреждения. С 2011 года Россельхознадзор не контролирует хранение и применение пестицидов. Но после массовой гибели пчел во многих регионах страны стали обсуждать вопрос о возвращении ведомству прежних полномочий. Документ находится на утверждении в правительстве страны.