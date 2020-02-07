Кафе-закусочная «Вобла» празднует пятилетний юбилей

Новости 06.02.2020 10:35 284

Едва открывшись, заведение сразу завоевало популярность и известность среди барнаульцев и жителей Алтайского края. Днем рождения сети кафе-закусочных «Вобла» считается 6-ое февраля 2015 года: именно в этот день была презентована первая «Вобла» в классическом советском стиле в Индустриальном районе Барнаула в районе новой «Ленты».

За пять лет в каждом районе Барнаула открылось шесть заведений в данном формате, а также по одному в Рубцовске и Бийске.

В каждой «Вобле», как в любимой многими советских пивных, есть столы со стульями и классические «стояки», а также вся знакомая с детства атрибутика советского интерьера. Закусочная похожа одновременно на классический павильон времен развитого социализма, и на папин гараж, что завален всякими странными очень интересными штуками, которые без труда узнает любой из тех, кто родился и пожил в 70−80-х годах прошлого века. Конечно, тут деревянные лыжи, авоськи, бутылки из-под портвейна, санки, сифоны, ракетки, вымпелы разных сортов.

Председатель совета директоров Барнаульского пивоваренного завода Андрей Солодилов отмечает, что развивать собственный общепит компания решила не столько с бизнес-целями, сколько для повышения культуры употребления пива:

«Когда только запускалось первое заведение такого формата, у нас были сомнения на счет его перспектив. Сейчас понимаем, что они были напрасны. Мы хотим популяризировать культуру пития. Если мы не будем предоставлять места для подобного времяпрепровождения, люди пойдут на улицы и будут пить во дворах на лавочках, на детских площадках. Не думаю, что это лучше», – председатель совета директоров «Барнаульского пивоваренного завода» Андрей Солодилов.

Меню каждой «Воблы» простое и вкусное: несколько сортов пива, пельмени, манты, салаты, рыба, закуски по-прежнему стоят недорого. Это является важной частью стратегии сети. Кстати, в честь первого юбилея в каждом кафе сети закусочных «Вобла» весь февраль гостей ждут интересные и вкусные акции и подарки.

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