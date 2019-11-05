Бывший подрядчик требует с инвесторов Radisson в Барнауле почти 5 млн рублей

Новости 06.02.2020 10:00 451

Новосибирский подрядчик подал в суд на компанию «ПремиумСтрой-Алтай» (ПСА), намеревающуюся построить отель сети Radisson в Барнауле. Сумма исковых требований составляет почти 1,8 млн рублей.

Это не первый иск новосибирской компании «СМУ БМ» к ПСА. В конце января 2019 года подрядчик подал к ПСА иск с требованием выплаты 3,1 млн рублей. Заявление поступило в Арбитражный суд Новосибирской области, однако тот перенаправил дело в арбитраж Алтайского края.

Речь идет о «ненадлежащем исполнении ПСА обязательств по договору подряда на выполнение работ по устройству фасада на объекте: Центр медицинской реабилитации ортопедотравматологического профиля по ул. Змеиногорский тракт, 36е в Барнауле» («Территория здоровья» – прим. ред.).

Судя по всему, «СМУ БМ» требует с ПСА оплату за выполненную работу. Однако в надлежащем ее выполнении заставляет усомниться формулировка суда, поручившего Алтайской торгово-промышленной палате экспертизу объекта.

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«На разрешение эксперту поставить следующие вопросы: 1) соответствует ли качество фактически выполненных работ строительным правилам и нормам проектной документации, условиям договора? если нет, какие допущены нарушения и отклонения от нормативов при проведении строительно - монтажных работ? 2) соответствует ли количество и качество использованных материалов проектной и технической документации? 3) соответствует ли качество используемых строительных материалов, изделий и конструкций действующим строительным нормам и правилам? 4) причина промерзания швов в зимнее время? 5) какова сметная стоимость затрат и срок на устранение выявленных недостатков и нарушений?», – гласит текст решения суда.

Промерзание швов отмечено здесь как фактически наблюдаемое явление – разобраться поручается лишь в его причинах. При этом, 30 апреля 2019 года Госстройнадзор сообщал о том, что по результатам проверки построенного объекта выдано заключение о его соответствии требованиям проектной документации.

Судебное заседание по делу назначено на 6 февраля 2020 года.