Алтайский Минздрав закупает 6 тысяч компьютеров за 400 млн рублей

5 февраля на сайте госзакупок размещен тендер, стоимостью 414 млн рублей. Объект поставки – 6230 новых компьютеров, выпущенных не ранее 2019 года, с мониторами, диагональю 23-24 дюйма. Заказчиком выступает алтайский Минздрав.
На каждый системный блок ведомство готово потратить почти 55 тысяч рублей. Отметим, что даже в розницу по такой цене можно приобрести довольно мощное устройство, способное эффективно работать при высокой нагрузке (редактирование видео, графики и.т.д.).
Среди прочих требований к характеристикам компьютеров фигурирует наличие предустановленной операционной системы Windows 10 pro. Как поясняется в документе, использование американской системы связано с тем, что основная программа, применяемая в алтайской системе здравоохранения – «АРМ Поликлиника» – разрабатывалась под Win32, собрать приложение под другую операционную систему невозможно.
С сентября услуга будет доступна только тем, кто имеет аккаунт на госуслугах