Алтайский Минздрав закупает 6 тысяч компьютеров за 400 млн рублей

Новости 06.02.2020 9:22 432

5 февраля на сайте госзакупок размещен тендер, стоимостью 414 млн рублей. Объект поставки – 6230 новых компьютеров, выпущенных не ранее 2019 года, с мониторами, диагональю 23-24 дюйма. Заказчиком выступает алтайский Минздрав.

На каждый системный блок ведомство готово потратить почти 55 тысяч рублей. Отметим, что даже в розницу по такой цене можно приобрести довольно мощное устройство, способное эффективно работать при высокой нагрузке (редактирование видео, графики и.т.д.).

Среди прочих требований к характеристикам компьютеров фигурирует наличие предустановленной операционной системы Windows 10 pro. Как поясняется в документе, использование американской системы связано с тем, что основная программа, применяемая в алтайской системе здравоохранения – «АРМ Поликлиника» – разрабатывалась под Win32, собрать приложение под другую операционную систему невозможно.

Приложение «АРМ Поликлиника» (далее – МИС, модуль «Комплексной медицинской информационной системы») – эксплуатируется во всех краевых государственных учреждениях здравоохранения края. МИС предназначена для обеспечения деятельности медицинских организаций: ведение электронного расписания, запись через ЕПГУ, ведение электронной медицинской карты, интеграция с Единой государственной системой в сфере здравоохранения, формирование реестров в рамках системы Обязательного медицинского страхование и других функций МО.