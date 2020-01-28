Два врача, два диагноза, два больничных: новые подробности «дела Салдана»

Новости 06.02.2020 7:30 405

5 февраля Центральный районный суд Барнаула продолжил рассмотрение дела бывшего ректора АГМУ Игоря Салдана. Экс-руководитель требует восстановить его в должности завкафедрой гигиены, основ экологии и безопасности жизнедеятельности, а также завотделом по взаимодействию с практическим здравоохранением и учебно-методической работе.

Больничный в ассортименте

Главная интрига всего процесса – больничный лист, который Игорь Салдан успел взять вечером в день увольнения (20 ноября) и на котором находится до сих пор. Как выяснилось в ходе вчерашнего заседания, больничный лист у Салдана открыт по 7 февраля, однако не исключено, что он будет продлен и на более длительный срок. Кстати, по факту получения больничного в АГМУ уже назначена служебная проверка.

Любопытно, что документ Салдан получил в поликлинике при медуниверситете – так называемом Консультативно-диагностическом центре.

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Юристы, представляющие интересы вуза, заявили накануне в суде, что Салдан якобы получил сразу два листка нетрудоспособности от двух разных врачей с различными диагнозами. В дальнейшем именно вокруг этого сюжета и оказался выстроен процесс. В частности в качестве свидетеля в суд пришла врач, которая как раз и выписала больничный на тот момент еще действующему ректору.

Главный аргумент защиты Салдана (его интересы представлял адвокат Эдуард Бауэр) – увольнение было незаконным, так как работник находился на больничном.

Во вчерашнем процессе суд попытался выяснить, кто и в какие сроки должен был узнать о наличии больничного листка у сотрудника вуза. Эдуард Бауэр настаивал, что поскольку Салдан проходил прием в поликлинике при АГМУ – то об этом руководству вуза должно быть известно автоматически. Если бы он обратился в стороннюю медорганизацию, тогда - да, обязанность донести информацию лежала бы на работнике, заявил адвокат.

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Вечернее недомогание

Врач поликлиники АГМУ Ирина Халтурина рассказала, что с ноября 2018 года Салдан периодически приходил на консультации – к кардиологу и терапевту. 20 ноября около 18:00 он пришел на прием (поликлиника работала до 20:00) с жалобами на головную боль и головокружение. Давление у Салдана оказалось повышенным – 180/100, также наблюдались учащенный пульс и тахикардия – по его словам, из-за перенесенного сильного стресса.

Ректору была оказана неотложная помощь, сделана кардиограмма, а затем оформлен листок нетрудоспособности: первый раз до 29 ноября, позже - продлен до 4 декабря. После этого больничный был закрыт.

Самое интересное – документ в самом начале оказался испорчен. Его переделали, для чего по правилам собрали врачебную комиссию. Как можно догадаться, в первой версии больничного оказалась проставлена не та дата: на листке значилось не 20 ноября, а следующий день. В итоге Салдану был выдан дубликат, а испорченный экземпляр до сих пор хранится в поликлинике и должен быть представлен в суде на следующем заседании.

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Юристы со стороны АГМУ особо подчеркивали: рабочий день административного аппарата вуза (к которому относится и ректор) заканчивается в 18:00. Тем самым ответчики давали понять, что Салдан взял больничный за пределами своего рабочего дня, а значит действовать он должен был уже с 21 ноября, когда ректор потерял свою должность.

Кто и в какой период открыл Салдану следующий больничный (на котором он находится до сих пор) - пока вопрос. Данный эпизод в рамках вчерашнего судебного заседания не поднимался.

Доверяй, но проверяй

...Через несколько дней после описываемых событий (в начале декабря) новая и.о. ректора АГМУ Ирина Шереметьева вызвала Ирину Халтурину к себе и потребовала объяснений – на каком основании Салдану был выписан больничный? Объяснительную врач писать не стала, ограничившись письменными пояснениями, а также в качестве доказательства предоставила талон приема за 20 ноября. По признанию Халтуриной, она действовала в момент приема пациента строго по инструкции и оправдываться ей не в чем.

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По словам начальника отдела кадров АГМУ Татьяны Якименко, больничные листы регистрируются именно в ее подразделении.

"В ноябре сообщений о том, что Салдан находится на больничном, в университет не поступало. Единственное, в день увольнения он сказал, что пойдет в поликлинику... Главный бухгалтер вуза принесла листок только 4 декабря, мне же он сообщил лично о своей болезни и вовсе в январе", - рассказала в суде Якименко.

Кроме того, свидетель вспомнила, что в день увольнения Игорь Салдан отказался от получения трудовой книжки после ознакомления с приказом Минздрава. Однако этот факт письменно нигде не был отражен.

Приказ двойного толкования

Непосредственно в этом судебном процессе сторона Салдана также требует признать незаконной отмену конкурса на должность завкафедрой гигиены, основ экологии и безопасности жизнедеятельности. Ранее это подразделение вуза также возглавлял Салдан. По версии представителей вуза, соглашение здесь аннулируется автоматически в случае разрыва трудовых отношений по основному месту работы – то есть ректора.

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Эдуард Бауэр в ответ заявил, что в данном случае речь о допсоглашении, по которому Салдан и работал на кафедре. Кроме того, в приказе Минздрава говорится только о высшей руководящей должности в вузе, поэтому автоматических последствий увольнение с должности ректора влечь не должно. Правда, здесь встает другой вопрос – имел ли право Салдан издавать приказ о приеме на работу самого себя, находясь в должности и.о. руководителя вуза последний день и заведомо зная, что его увольняют.

Напомним, что накануне Игорь Салдан подал в суд еще один иск, где требует признать незаконным увольнение уже с поста ректора. Как пояснили юристы АГМУ, удовлетворить оба имеющихся иска суд не сможет, так как по закону один человек не вправе одновременно занимать три должности.

В итоге судья Мария Овсянникова для того, чтобы разобраться в тонкостях трактовки приказа, изданного прежним министром здравоохранения РФ Вероникой Скворцовой, приняла решение в качестве соответчика привлечь к делу федеральное министерство.

Следующее заседание суда намечено на 14 февраля.