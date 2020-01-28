Два врача, два диагноза, два больничных: новые подробности «дела Салдана»

5 февраля Центральный районный суд Барнаула продолжил рассмотрение дела бывшего ректора АГМУ Игоря Салдана. Экс-руководитель требует восстановить его в должности завкафедрой гигиены, основ экологии и безопасности жизнедеятельности, а также завотделом по взаимодействию с практическим здравоохранением и учебно-методической работе.
Главная интрига всего процесса – больничный лист, который Игорь Салдан успел взять вечером в день увольнения (20 ноября) и на котором находится до сих пор. Как выяснилось в ходе вчерашнего заседания, больничный лист у Салдана открыт по 7 февраля, однако не исключено, что он будет продлен и на более длительный срок. Кстати, по факту получения больничного в АГМУ уже назначена служебная проверка.
Любопытно, что документ Салдан получил в поликлинике при медуниверситете – так называемом Консультативно-диагностическом центре.
Самым сложным в разбирательстве оказалось то, что большинство рассматриваемых событий происходило в один день
Юристы, представляющие интересы вуза, заявили накануне в суде, что Салдан якобы получил сразу два листка нетрудоспособности от двух разных врачей с различными диагнозами. В дальнейшем именно вокруг этого сюжета и оказался выстроен процесс. В частности в качестве свидетеля в суд пришла врач, которая как раз и выписала больничный на тот момент еще действующему ректору.
Главный аргумент защиты Салдана (его интересы представлял адвокат Эдуард Бауэр) – увольнение было незаконным, так как работник находился на больничном.
Во вчерашнем процессе суд попытался выяснить, кто и в какие сроки должен был узнать о наличии больничного листка у сотрудника вуза. Эдуард Бауэр настаивал, что поскольку Салдан проходил прием в поликлинике при АГМУ – то об этом руководству вуза должно быть известно автоматически. Если бы он обратился в стороннюю медорганизацию, тогда - да, обязанность донести информацию лежала бы на работнике, заявил адвокат.
И.о. ректора с 21 ноября станет Ирина Шереметьева
Врач поликлиники АГМУ Ирина Халтурина рассказала, что с ноября 2018 года Салдан периодически приходил на консультации – к кардиологу и терапевту. 20 ноября около 18:00 он пришел на прием (поликлиника работала до 20:00) с жалобами на головную боль и головокружение. Давление у Салдана оказалось повышенным – 180/100, также наблюдались учащенный пульс и тахикардия – по его словам, из-за перенесенного сильного стресса.
Ректору была оказана неотложная помощь, сделана кардиограмма, а затем оформлен листок нетрудоспособности: первый раз до 29 ноября, позже - продлен до 4 декабря. После этого больничный был закрыт.
Самое интересное – документ в самом начале оказался испорчен. Его переделали, для чего по правилам собрали врачебную комиссию. Как можно догадаться, в первой версии больничного оказалась проставлена не та дата: на листке значилось не 20 ноября, а следующий день. В итоге Салдану был выдан дубликат, а испорченный экземпляр до сих пор хранится в поликлинике и должен быть представлен в суде на следующем заседании.
Было введено несколько новых должностей
Юристы со стороны АГМУ особо подчеркивали: рабочий день административного аппарата вуза (к которому относится и ректор) заканчивается в 18:00. Тем самым ответчики давали понять, что Салдан взял больничный за пределами своего рабочего дня, а значит действовать он должен был уже с 21 ноября, когда ректор потерял свою должность.
Кто и в какой период открыл Салдану следующий больничный (на котором он находится до сих пор) - пока вопрос. Данный эпизод в рамках вчерашнего судебного заседания не поднимался.
...Через несколько дней после описываемых событий (в начале декабря) новая и.о. ректора АГМУ Ирина Шереметьева вызвала Ирину Халтурину к себе и потребовала объяснений – на каком основании Салдану был выписан больничный? Объяснительную врач писать не стала, ограничившись письменными пояснениями, а также в качестве доказательства предоставила талон приема за 20 ноября. По признанию Халтуриной, она действовала в момент приема пациента строго по инструкции и оправдываться ей не в чем.
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По словам начальника отдела кадров АГМУ Татьяны Якименко, больничные листы регистрируются именно в ее подразделении.
"В ноябре сообщений о том, что Салдан находится на больничном, в университет не поступало. Единственное, в день увольнения он сказал, что пойдет в поликлинику... Главный бухгалтер вуза принесла листок только 4 декабря, мне же он сообщил лично о своей болезни и вовсе в январе", - рассказала в суде Якименко.
Кроме того, свидетель вспомнила, что в день увольнения Игорь Салдан отказался от получения трудовой книжки после ознакомления с приказом Минздрава. Однако этот факт письменно нигде не был отражен.
После ряда скандалов, Салдан ушел в отставку
Эдуард Бауэр в ответ заявил, что в данном случае речь о допсоглашении, по которому Салдан и работал на кафедре. Кроме того, в приказе Минздрава говорится только о высшей руководящей должности в вузе, поэтому автоматических последствий увольнение с должности ректора влечь не должно. Правда, здесь встает другой вопрос – имел ли право Салдан издавать приказ о приеме на работу самого себя, находясь в должности и.о. руководителя вуза последний день и заведомо зная, что его увольняют.
Напомним, что накануне Игорь Салдан подал в суд еще один иск, где требует признать незаконным увольнение уже с поста ректора. Как пояснили юристы АГМУ, удовлетворить оба имеющихся иска суд не сможет, так как по закону один человек не вправе одновременно занимать три должности.
В итоге судья Мария Овсянникова для того, чтобы разобраться в тонкостях трактовки приказа, изданного прежним министром здравоохранения РФ Вероникой Скворцовой, приняла решение в качестве соответчика привлечь к делу федеральное министерство.
Следующее заседание суда намечено на 14 февраля.
В АГМУ что глуповатые юристы? Человек на кафедре не работал числился,получая просто так деньги. Этому свидетели все,преподаватели,обслуживающий персонал, студенты наконец, в чем причина рассказать правду? Он 5 лет получал просто так деньги, сегодня же напишем в прокуратуру и СК об этом факте. Защитим родной университет.
салдан, ты глупый, ты зачем уходил от своей кормушки вечной - Роспотребпозора (из за тебя так называю)? Это был твой потолок
Да и ещё этот крысодав может хоть 10 больничных получить,но получил он их после приказа и по этому значения они особого уже не имеют. И диагноз тут один кверулянтство и посещение музы,под именем Шиза. Какой из него ректор,развалина 3 месяца на больничном, он и до этого его брал, человек явно не дееспособен. Вот в принципе и все, Халтурина так же надо в суд, в каком часу она выписала больничный,это точно будет последним аргументом.
И ещё не кажется ли суду,что больничный лопух должен получать не на рабочем месте,а в сторонней поликлинике,тк он запросто мог надавить на врача своим авторитетом. Про приказ все узнали фактически 21 числа. По этому врачиху Халтурина в суд и допросить, лучше под полиграфом и выяснится враньё. Что за человек,сам врёт и других заставляет.
Заврался солдан окончательно.
Всё Игорёк у тебя через жопу, даже больничный не мог оформить как надо, позор! Всю свою жизнь портишь людям жизнь, в том числе и этой бедной женщине врачу, которая выписала тебе больничный задним числом, сволочь ты.
Что бы ее не привлекли к ответственности ей лучше признаться, что ректор на нее надавил как на подчиненную и потребовал больничный, так ее могут оправдать, за подделку больничного, так как это сделано не в корыстных интересах (за деньги) а по требованию руководителя.
Салдан, ты сам роешь себя яму. По-моему, тебе уже просто на все и на всех наплевать. В том числе и на себя. Готовишь почву для судебных дел? Тебя уже ждут зоны Рубцовска и Барнаула. Ты окончательно заворовался и запутал сам себя. Сейчас подключаться юристы Министерства здравоохранения РФ. И все, тебе конец!
Кстати Халтурина если та,вела у нас пропедевтику на 3 курсе. Салдан какая же ты сволочь,ещё и врачиху подставил. Ее тоже привлечь могут за подделку. Кстати у большинства с тахикардией все заканчивается максимум неделя дома и работать, этот жулик на больничном 3 месяца уже.
А что делала прокуратура центрального района на суде? Так опустится в глазах всех, похоже на собственную салдановскую что ли. Надо бы вышестоящей Конторе обратить внимание на данный беспредел и не мараться об это дерьмо
Вы поднимите статистику сколько Салдан ходил на больничный, там наждве полгода на месяц или два. Инсульт, он в принципе не может быть ректором по состоянию здоровья ок рассыпается на ходу. А ведь на этой должности здоровье имеет решающее значение, это университет,где работает не 10 и не 20 человек.
какие злые люди, ну пусть завкафедрой останется, вам что, убудет, все равно у человека есть заслуги, он работал на таких должностях, какие склочные , завистливые сейчас преподаватели, и это медуниверситет, боже , кого они воспитывают?!
Итак, лаборатории нашего университета, под руководством замечательнейшего Игоря Петровича участвовали в выставке и наконец то представили "свои высоконаучные" разработки. http://asmu.ru/novosti/index.php?NEWSGROUP=239&NE.. Запомните сочетание "свои и высоконаучные" ,это нам еще пригодится. Судя по фотографиям, все делалось крайне поспешно, особенно это по упаковке геля антисептического видно, ее просто нет, так сказать "предсерийный образец")) Будем надеется, что там правда гель антисептический был, а не H2SO4. И еще было представлено пару средств для ванн. Все супер и коробка и с пантами и зарегистрированный товарный знак "PANTOGREEN" (R), а мы тут бочку катили. что "программа с исследованием пант марала" провалилась. А в АГМУ оказывается свое производство, крутые дизайнеры и маркетологи. Но мы же студенты не верящие и очень умные, по этому к коробочке и присмотрелись. И знаете что, владелец торговой марки и производитель, абсолютно не АГМУ, совсем не.
Барабанная дробь- Тип: Декларация о соответствии продукции требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза Регистрационный номер: ЕАЭС N RU Д-RU.АИ77.В.19072 Тип заявителя - Заявитель Юридическое лицо Тип декларанта - Изготовитель Полное наименование/ФИО ИП - Общество с ограниченной ответственностью Производственно-коммерческая фирма «Зелёный Алтай» ФИО руководителя - Конев Александр Иванович Должность - Генеральный директор В лице - Генерального директора Конева Александра Ивановича Номер телефона - 73852555892 Адрес электронной почты - green-altai@akg22.ru ОГРН - 1172225044287 Адрес места нахождения ЮЛ/ИнЮЛ или жительства ИП - 656922, РОССИЯ, Алтайский Край, город Барнаул, улица Весенняя, дом 21 «Б» Дальше тут- http://reestrinform.ru/reestr-declaratcii-sootvetstvi.. Вообщем, выходит все странно очень- идея не АГМУ, торговая марка зарегистрирована не на АГМУ, производитель не АГМУ?!!! В чем
Вообщем, выходит все странно очень- идея не АГМУ, торговая марка зарегистрирована не на АГМУ, производитель не АГМУ?!!! В чем Но может разработка и правда АГМУ и они продали её компании производственно-коммерческая фирма «Зелёный Алтай» ? "Зин, а деньги где тогда?" (С) Вот такие дела ребят, нас опять хотели на####, обманули то есть. А со сборами по сложнее, различить производителя не удалось, но судя по всему тоже АГМУ)))) Если есть догадки, пишите в личку. Теперь ждем высокотехнологичных фантомов из Китая с клеймом АГМУ. :lol Понимаете тут ложь постоянная, от "антивируса иммунитет" до вот "средств для ванн" и это та ли высокотехнологичная продукция? Научились правильно делать чаи и пантовое сырье с радиолой розовой смешивать и то не сами? Какие фантомы, кого смешить/ Больше расследований в нашей группе - https://vk.com/agmubezkupur
Это расследование https://vk.com/agmubezkupur?w=wall-134877018_5782 мы делали два года назад, писали в прокуратуру про него, по сути это служебный подлог и обман государства и общественности. Реакции ноль, тк в прокураторе свои работают. А сколько еще такого, например покупка рейтингов и наград и таких рейтингов, где АГМУ стоял рядом с Дербентским Педагогическим институтом.
И еще просьба- https://www.change.org/p/министру-здравоохранения-рф-скворцовой-веронике-игоревне-требуем-отставки-ректора-агму-салдана-игоря-Петровича Это петиция за отставку Салдана и проверку его деятельности на посту ректора. Те кто разделяет наши взгляды на происходящее, пожалуйста ознакомитесь и подпишите. будем признательны. Для прессы zapros_22@mail.ru ответим на ваши вопросы.
Это же надо так себя окончательно закапывать. У Салдана ни грамма уважения ни к себе ни к вузу
Сволочь ты и мразь
Сегодня посмотрел видео судебного заседания 5 февраля по иску Салдана. Даже человеку далекому от юриспруденции видна шаткая позиция защиты Салдана. Заметно что адвокат Бауэр далек от медицины. Зацепился за такой дешевый прием, как липовый больничный. И все! Статью 278 Трудового Кодекса РФ Бауэр уже не оспаривает. Значит защита согласна с увольнением и приказом Минздрава РФ в отношении Салдана. 14 февраля представят суду оригинал больничного от 21 ноября (а не 20 ноября) и все встанет на свои места. Подмена больничного очевидна. Мне в данной ситуации понятно только одно - прощальный пиар Салдана.
АГМУ ждём ревизии работы лопуха и ответного иска. О использовании служебного положения в личных целях и обман общественности и государства, за незаконное получение средств, числясь,но не работая на кафедре. В Рубцовке его ждут, там наверное уже самая красивая камера выделена.
Адвокату 8:18. Подскажите пожалуйста, как Вы смотрите видео заседания суда по делу салдана, как выйти? Спасибо заранее
Ну уж,что творится уже общественность на защиту АГМУ встала, правильно сынки, а то весь университет разграбил салдан этот.
Посмотрел репортаж. Адвокат Бауэр расскажите ка нам всем отчего это поликлиника или институт не важно, должны чего то сами узнавать? АГМУ занимается учебной деятельностью, поликлиника это одно из подразделений. Кроме того есть понятие о защите персональных данных, кроме того сведения составляющие медицинскую тайну в принципе без согласия пациента не передаются,даже работодателю. Но на 20.11.2019 года на 18-00 когда закончился рабочий день,лопух не являлся уже Сотрудником АГМУ и даже если и имел место больничный, сам лопух должен был его предоставить. Только липовый он у вас, припугнул лопух врачиху Халтурина или забашлял, этим должны заняться в прокуратуре. А учитывая как моргали ее Глаза и взгляд отвалился,Халтурина врет. Теперь ко второму иску ректором не может больной человек, а сколько лопух брал за 5 лет больничный, пальцев не хватит. Далее Салдан использовал должность ректора в личных целях,как расправа с конкурентами и критиками, так и личного обогащения.
Резюмируя. И там и там у вас минус. Ни один адекватный судья слушая эту ахинею, никогда не удовлетворит иск. У меня все ваша честь.
В этом судебном разбирательстве есть одна деталь. Салдан отработал 20 ноября полностью рабочий день и в конце рабочего дня, т.е.20 ноября обратился в поликлинику за медицинской помощью. Согласно липовому больничному от 20 ноября, у него должен быть 20 ноября не рабочий день. А он же 20 ноября работал, и свидетелей этому достаточно. А с 21 ноября он на работу не выходит, так как у него больничный лист. То есть оригинал больничного с датой от 21 ноября (не выход на работу) правильный. А копия больничного с датой нетрудоспособности 20 ноября не соответствует действительности, так как Салдан работал полный рабочий день. Вывод: больничный с датой нетрудоспособности 20 ноября не действительный.
Халтурина ты же врач, где твоя совесть, иди в прокуратуру напиши явку с повинной,что вот так запугал меня Салдан денег дал, ну я и соблазнилась Потому как узнают, это же подсудное дело. Х
Гость
У лопуха то жизнь "кчемная", всю жизнь воровал, да хапал. Да людей обижал, псевдоученый недоректор.
Салдан, ты до выёживаешься, дождёшься встречного иска о тАГМУ. Приедут хлопцы-юристы из Министерства, подскажут И.О. ректора как себя вести себя с тобой и... пипец тебе. Ты что нищий что ли? Хватаешься за эти больничные, кстати, ты их все на 100% оплаты не получишь, учти. И восстановится , не востановишься тоже 100 %. Походишь по судам и на свою пятую точку сядешь, но прежде опозоришься на весь Алтайский край. И запомни, с Москвой судится себе дороже! Пусть тебе икнутся все слёзы и унижения тех людей, которых ты предал и унизил.
Учитывая доказательства представленные суду, Салдан вряд ли восстановится на трех (!!!) должностях в АГМУ. Все его действия похожи на действия человека больного, и больного серьезно. Даже в последний день работы ты используешь служебное положение. Берешь липовый больничный в поликлинике АГМУ. Выпил бы таблетку и пошел домой. С этими "больничными" у суда будут еще вопросы. АГМУ уже занялся больничными. И еще, Салдан, вспомни людей которых ты увольнял с работы. Есть работники что судом добивались восстановления на работе, и с тебе, как руководителя Роспотребнадзора, добивались компенсации за незаконное увольнение и нанесенный моральный вред. И твои "действия" к этим работникам после восстановления? Ты их просто добивал. Теперь ты сам пошел на суд с Министерством здравоохранения РФ и мечтаешь восстановиться на работе и работать под руководством этого же Министерства. Ты точно больной и безнадежно! И "именитые юристы" тебе не помогут.