В Барнауле подписано соглашение о создании научно-образовательного центра

Новости 06.02.2020 8:25 273

В Барнауле состоялось подписание соглашения между вузами и академическими институтами Алтайского края. Событие произошло в преддверии празднования Дня российской науки.

Как рассказал журналистам министр образования и науки региона Максим Костенко, данное мероприятие символизирует консолидацию всех ученых региона во имя достижения новых целей, которые поставлены в нацпроектах «Образование» и «Наука».

«Наша задача, о которой часто говорил и губернатор Виктор Томенко, объединить всех представителей местной науки для работы на благо Алтайского края. Именно поэтому научно-образовательный центр формулирует конкретные задачи для достижения целей стратегии развития региона до 2035 года», - объяснил Максим Александрович.

Министр дал понять, что подписание соглашения о создании научно-образовательного центра это серьезный проект, который начинает работать в Алтайском крае. Он связан не только с деятельностью академической или вузовской науки. Также участниками подписания данного соглашения являются производственники и бизнес.

В число участников соглашения вошли все вузы и академические институты Барнаула и города-наукограда Бийска, а также крупные ассоциации производственных кластеров, ассоциации крупнейших производителей Алтайского края. Таким образом, получается более 200 предприятий, через свои ассоциации будут участвовать в создании научно-образовательного центра «Алтай».

В своей поздравительной речи глава региона Виктор Томенко отметил необходимость сохранения непрерывного образования.

«А это возможно только при приложении общих усилий вузовской и академической наук, предприятий и организаций реального сектора экономики, органов власти. Научный и образовательный потенциал должны работать на развитие нашего региона», - подчеркнул губернатор.

В рамках работы будет выделено федеральное финансирование, которое будет направлено на создание условий для развития существующих научных школ и формирование новых. Также будет оказана поддержка молодым ученым, которая должна обеспечить им комфортную работу в Алтайском крае.

Одной из основных целей научно-образовательного центра «Алтай» это создание научного продукта мирового уровня. Речь здесь будет идти и о фундаментальных исследованиях, и работе над задачами местного бизнеса и производства. Все это должно положительно сказаться на потенциале Алтайского края в науке и производстве.