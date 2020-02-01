Поставщики «Холидея» намерены его возродить

Новости 05.02.2020 17:50 470

В среду, 5 февраля, в Новосибирске прошло собрание контрагентов компании «Холидей», с которых сейчас, в рамках конкурсного производства, хотят взыскать многомиллионные долги. Об этом пишет "Континент Сибирь".

Отметим, что конкурсный управляющий компании Трофим Кузнецов подал в арбитраж несколько сотен заявлений по оспариванию сделок между компаниями и «Холидеем». Он просит признать сделки, совершенные в преддверии принятия к производству заявления о банкротстве, недействительными и вернуть деньги в конкурсную массу. Суммы требований к нескольким сотням бизнесменов и компаний из Барнаула, Новосибирска, Омска и других городов насчитывают от полумиллиона до 30 млн рублей. Предприниматели уверены, что это путь к банкротству.

Участниками собрания стали новосибирский бизнес-омбудсмен Николай Мамулат, представитель реготделения «Опоры России» Наталья Пинигина, чиновники мэрии и областного правительства.

«Ситуация патовая и шокирующая для малого и среднего бизнеса, но мое мнение, что корабль можно повернуть вспять», — объявил собравшимся бизнес-омбудсмен.

Руководитель бюро по защите прав предпринимателей и инвесторов Новосибирского областного отделения «Опоры России» Наталья Пинигина сообщила, что сейчас идет проработка нескольких вариантов разрешения ситуации.

Омские бизнесмены поддержали алтайских коллег в борьбе против «Холидея» Новости 01.02.2020 18:25 1 февраля будет подана апелляция на решение суда первой инстанции 3704

Первый – лоббирование внесения изменений в законодательство о банкротстве с тем, чтобы защитить добросовестных контрагентов от взысканий в рамках процедуры несостоятельности. Однако это, скорее, превентивная мера.

Второй – обращаться в правоохранительные органы с требованием возбуждения уголовного дела в связи с преднамеренным банкротством (у контрагентов есть аргументы для таких выводов – «КС»).

Третий путь – медиация. Возможность рассмотрения мирного урегулирования конфликта вплоть заключения мирового соглашения, прекращении конкурсного производства и восстановления платежеспособности должника.

Контрагенты в итоге приняли ряд решений по консолидации усилий по защите своих интересов в деле «Холидея». Кроме того, по словам начальника отдела организации торговли и общественного питания минпромторга Новосибирской области Ларисы Петроченко, на 6 февраля запланирована встреча заместителя губернатора региона Сергея Семки с конкурсным управляющим Трофимом Кузнецовым для возможного урегулирования конфликта.