Перехват управления: кто и как поделил маршруты «Барнаулпассажиртранса»

Новости 05.02.2020 18:30 620

ОАО «БарнаулПассажирТранс» (БПТ) больше не обслуживает автобусные маршруты Барнаула. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии в ответ на запрос «Политсибру».

«Обслуживание всех автобусных маршрутов по маршрутам регулярных перевозок города Барнаула осуществляется в штатном режиме. Жалоб и обращений по вопросам срыва рейсов и невыхода подвижного состава на какой-либо маршрут, ранее обслуживаемый ОАО «БарнаулПассажирТранс», в комитет не поступало», – гласит текст сообщения.

В собственности БПТ числилось 109 автобусов большого и среднего класса.

Кто сменил БПТ на городских маршрутах

В числе новых перевозчиков, сменивших БПТ, с которыми уже заключены контракты, называются:

ООО «ПромСтройСервис» (маршруты №1, 10, 25);

ИП Евгений Падеров (маршрут №40);

ООО «Фрайбус-Транспорте» (маршрут №104), ООО «Вега-Транс» (маршрут №108);

ООО «Барнаульское Пассажирское Предприятие» (маршруты №109, 109ОП, 113).

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В базе данных «СПАРК-Интерфакс» существуют два перевозчика под названием ООО «Фрайбус-Т». Один из них возглавляет Георгий Шмидт, который также является владельцем ООО «Вега-Транс».

ООО «Барнаульское пассажирское предприятие» (БПП) возглавляет Николай Баранов. Ранее человек с таким именем упоминался в качестве Начальник колонны «БарнаулПассажирТранса». БПП зарегистрировано 23 октября 2019 года.

ООО «ПромСтройСервис» возглавляет Павел Маркелов. Ранее СМИ сообщали, что таковой упоминался в качестве инженера БПТ.

ИП Евгений Падеров, согласно данным ЕГРЮЛ, и вовсе зарегистрирован лишь 5 февраля 2020 года. Ранее ИП Евгений Падеров работал на маршруте №58, с которого вынужден был уйти после темной истории с перераспределением барнаульских маршрутов.