Перехват управления: кто и как поделил маршруты «Барнаулпассажиртранса»

ОАО «БарнаулПассажирТранс» (БПТ) больше не обслуживает автобусные маршруты Барнаула. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии в ответ на запрос «Политсибру».
«Обслуживание всех автобусных маршрутов по маршрутам регулярных перевозок города Барнаула осуществляется в штатном режиме. Жалоб и обращений по вопросам срыва рейсов и невыхода подвижного состава на какой-либо маршрут, ранее обслуживаемый ОАО «БарнаулПассажирТранс», в комитет не поступало», – гласит текст сообщения.
В числе новых перевозчиков, сменивших БПТ, с которыми уже заключены контракты, называются:
В базе данных «СПАРК-Интерфакс» существуют два перевозчика под названием ООО «Фрайбус-Т». Один из них возглавляет Георгий Шмидт, который также является владельцем ООО «Вега-Транс».
ООО «Барнаульское пассажирское предприятие» (БПП) возглавляет Николай Баранов. Ранее человек с таким именем упоминался в качестве Начальник колонны «БарнаулПассажирТранса». БПП зарегистрировано 23 октября 2019 года.
ООО «ПромСтройСервис» возглавляет Павел Маркелов. Ранее СМИ сообщали, что таковой упоминался в качестве инженера БПТ.
ИП Евгений Падеров, согласно данным ЕГРЮЛ, и вовсе зарегистрирован лишь 5 февраля 2020 года. Ранее ИП Евгений Падеров работал на маршруте №58, с которого вынужден был уйти после темной истории с перераспределением барнаульских маршрутов.