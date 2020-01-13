Кредиторы Иткульского спиртзавода могут пойти на мировую

Собрание кредиторов Иткульского спиртзавода в середине в феврале рассмотрит вопрос о выборе дальнейшей процедуры банкротства предприятия. В повестке — вопрос о заключении мирового соглашения, передает "Коммерсант".
В январе этого года стало известно, что холдинг Marussia Beverages купил банкротящийся Иткульский спиртзавод за €15 млн. В компании говорили, что спиртзавод приобретен со всеми мощностями и интеллектуальной собственностью. «Предприятие будет выведено из процедуры банкротства. В дальнейшем планируются инвестиции в его развитие»,— пояснили тогда в компании. На заводе в течение двух-трех лет планируется наладить выпуск виски и дистиллятов. Инвестиции в это производство оцениваются в €10 млн.
Сделка была оформлена в конце прошлого года
По вопросу заключения мирового соглашения в Marussia Beverages сообщили, что холдинг «делает все возможное для восстановления производства, скорейшего вывода предприятия из состояния банкротства, возврату потерянных позиций на рынке и захвату новых, в том числе зарубежных». С 3 февраля гендиректор ООО «Маруся Бевереджис Рус» Юрий Тинт возглавил Иткульский спиртзавод.
Напомним, предприятие с весны 2019 года находится в процедуре банкротства.
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