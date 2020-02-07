Барнаульский водоканал устраняет повреждение водопровода на улице Димитрова

Новости 05.02.2020 16:30 315

Специалисты барнаульского водоканала ведут работы по устранению повреждения на водопроводе по адресу: ул. Димитрова, 24.

Обнаружен порыв водопроводной трубы диаметром 300 мм. В результате повреждения и выхода воды на поверхность произошло подтопление территории частных домов по адресам: Димитрова 24, 26, 28. Водоканал ведет работы по устранению повреждения и оказывает необходимую помощь жителям указанных домов. На время производства работ ограничено водоснабжение 150 частных домов.

Подвоз воды осуществляется по заявкам жителей, обращаться по телефону 28-22-00.

Работы планируется завершить до 6.00 утра 6 февраля.