Павел Грудинин передумал избираться в Госдуму от Алтайского края?

Новости 05.02.2020 15:25 543

Во вторник, 4 февраля, целый ряд источников сообщили, что ярославское отделение КПРФ намерено выдвинуть на дополнительные выборы в Госдуму экс-кандидата в президенты России от КПРФ Павла Грудинина. Об этом сообщают «ЯРновости».

В местном отделении КПРФ эту информацию не подтвердили.

«Спасибо за идею, мы обязательно ее обсудим, но пока о подобной информации не слышали», - рассказал первый секретарь ярославского обкома КПРФ Александр Воробьев.

Напомним, что о возможном выдвижении Грудинина на выборы в Госдуму России от КПРФ заговорили в Алтайском крае. Источники «Политсибру» сообщили, что принципиальное решение на этот счет в компартии уже принято. Однако объявлять об этом коммунисты пока не готовы, так как нет полной ясности с датой голосования.

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В обществе ходят активные слухи о том, что в текущем году власти могут объявить досрочные выборы в нижнюю палату парламента страны, которые пройдут осенью или зимой.

Предполагается, что Павел Грудинин будет баллотироваться по Славгородскому одномандатному округу. Первый секретарь крайкома КПРФ Мария Прусакова сообщила «Политсибру», что партия готовится к думской компании, но информацию о планах Грудинина она не может подтвердить и опровергнуть. По ее словам, она уверена, что Грудинин может одержать победу не только в Алтайском крае, но и на другом округе.

Тем не менее, эксперты полагают, что, несмотря на то, что вопрос о выдвижении обсуждается в Алтайском крае, где у Грудинина на президентских выборах был второй лучший результат по стране, выдвигаться от края он не будет.

«Он спокойно пройдет по спискам и ему не нужно тратиться на избирательную кампанию. Все делается для «накачивания» КПРФ рейтингом перед выборами», - считает источник «Политсибру».

Заметим, что манипуляции с фамилией Грудинина имели место быть уже в прошлом году перед выборами на пост главы Республики Алтай. Однако коммунисты быстро опровергли данную информацию, выдвинув в итоге на выборы Виктора Ромашкина.

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Напомним, в ходе выборов президента России в марте 2018 года Грудинин занял второе место, набрав 11,77%. Его результат в Алтайском крае составил 23,67%. Больше голосов кандидат от КПРФ получил только в Якутии.

Как ранее писал «Политсибру», столь раннее появление слухов о Грудинине применительно к Алтайскому краю может иметь под собой совсем иное основание, чем кажется на первый взгляд. Вполне вероятно, что власти предложат КПРФ взаимовыгодный размен, если последняя откажется от идеи выставлять Грудинина на округ в Алтайском крае. Конечным бенефициаром в таком случае может выступить Мария Прусакова, а бонусом станет проходное место в Госдуму.

На сегодняшний день экс-кандидат в президенты является членом Совета депутатов Ленинского округа Подмосковья. Также он занимает должность директора "Совхоза имени Ленина".