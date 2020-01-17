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Полицейские спасли пенсионерку, которая в метель заблудилась в лесу

Новости
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Сотрудники Алтайского линейного управления МВД России получили сообщение о том, что 67-летняя Нина Варнакова, выехав из Барнаула на электропоезде, так и не вернулась в свое село. Сообщают в пресс-службе ведомства.

Транспортной полицией было установлено, что похожая по приметам женщина вышла из электрички не на своей остановке и пошла в сторону дома через лесной массив. Для поисков были подняты силы МЧС и правоохранительных органов.

Несмотря на непрерывную метель, десятки сотрудников прочесывали лес. В итоге капитан полиции Артем Важев и сержант Антон Музычко обнаружили пожилую женщину в 300 м от дороги.

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На момент своего обнаружения, пенсионерка провела в снегу почти шесть часов. От нехватки сил она не могла говорить. Ее немедленно передали бригаде скорой помощи. У женщины было диагностировано острое переохлаждение и обморожение конечностей. Несколько дней она провела в реанимации, позже она пошла на поправку.

На сегодняшний день она уже находится у себя дома.

Транспортные полицейские напоминают об опасности выхода и выезда на лед водоемов, рекомендуют воздержаться от дальних путешествий в сильные морозы. Если поездка все-таки необходима, нужно проверить уровень заряда аккумулятора мобильного телефона, взять с собой термос с горячим питьем, аптечку и записать номера телефонов экстренных служб. 

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Автор: Политсиб.ру

Фото: Алтайское линейное управление (ЛУ) МВД России на транспорте

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