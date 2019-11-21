Ради нового дома в Бийске спилили несколько вековых деревьев

Новости 05.02.2020 13:50 330

Бийское СУ-1 возводит очередной многоквартирный дом рядом со скандально известными спековскими «тремя поросятами». Об этом пишет «Бийский рабочий».

На сегодняшний день на территории уже заложен нулевой цикл, огорожена площадка, проведена планировка территории и спилены вековые деревья. Выяснилось, что разрешения на их спил не было.

Обратил внимание на проблему эколог Сергей Белоконь. Он обратился в администрацию. Там рассказали, что состав административного правонарушения отсутствует, кроме того истек срок давности, так как на снимке неясно когда были спилены деревья. Тем не менее, в мэрии пояснили: предприятие за нанесенный ущерб рассчиталось – в казну от СУ-1 поступили 82 тысячи рублей. Это вложение средств называется «восстановительная стоимость за снос высокорослых деревьев».

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Судя по справке с оценкой ущерба, срублено было четыре дерева. Одна из сосен, по заключению экспертов, была в неудовлетворительном состоянии, ее оценили в 13,6 тыс. руб. Две других сосны – в 20,5 тыс. руб. Дороже всего оценили ель – в 27,3 тыс. руб., поскольку ее состояние на момент спила признали хорошим. В справке указано, что деревья были диаметром в стволе 40 см, а их возраст оценен в 80-100 лет.

Интересен тот факт, что СУ-1 действительно обращалось за разрешением на спил деревьев в управление ЖКХ, но получило отказ, поскольку документов, подтверждающих строительство, еще не было.

Вопрос с деревьями был решен давно, так как управлением капстроительства и СУ-1 заключен договор на предоставление земельного участка именно под строительство жилого дома – трехподъездной пятиэтажки.

Несмотря на это экологи и жители АБ интересуются политикой муниципальных властей, которые заведомо выдают участки, где необходима вырубка деревьев. Формально эти зеленые участки уже не относятся к территории городских лесов, однако, по мнению ряда специалистов, защитная зона АБ от промзоны должна доходить до улицы Ломоносова, и обязательно с зеленью.