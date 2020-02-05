«Держаться за каждый кустик»: эко-активист готов пожертвовать зеленой рощей ради трамвая

Новости 05.02.2020 13:00 1680

Краевед Данил Дегтярев допустил возможность вырубки деревьев ради строительства новых трамвайных путей в Барнауле. Об этом он написал в своем Facebook.

«Зло, с которым надо бороться»

Речь идет о возможном строительстве трамвайной линии, соединяющей проспект Красноармейский и переулок Челюскинцев по проспекту Строителей. Идея принадлежит инициативной группе «Барнаульский электротранспорт», в которую, кстати, входит сам Дегтярев.

«К проекту возникли серьезные претензии, ведь для сооружения линии придется вырубить деревья. Да, вырубка зелени в парках и скверах, на ухоженных аллеях и тем более в ленточном бору - это зло, и с этим надо бороться. С другой стороны, держаться за каждый кустик, игнорируя интересы всего города, а не отдельных частных фирм, вузов, министерств и прочих - это не конструктивно», - заявил Дегтярев.

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По мнению общественника, если линию все же решат строить, то ради нее можно пожертвовать «некоторым числом деревьев, но при условии, что этот ущерб в зоне строительства будет минимизирован». Дегтярев дал понять, что в основе идеи лежит стремление развить трамвай как экологичный и удобный вид транспорта.

«А также ГЭТ (Горэлектротранс) или город посадит в этом районе в несколько раз больше деревьев в порядке компенсации. В основе лежит стремление развивать трамвай как экологичный и удобный вид транспорта. Экологичность тут играет большую роль. Чем больше трамваев (и чем больше людей на них ездит) - тем меньше машин. Чем меньше машин - тем чище воздух», - добавил он.

А если пробки?

Отметим, что в обозначенной роще находится несколько десятков деревьев, которые придется вырубить и не понятно, где именно нужно высаживать новые деревья, так как в данном районе располагается довольно плотная застройка.

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Сомнение в инициативе высказал эколог Алексей Эбель, который обратил внимание, что новая ветка будет выгодна только ограниченной части города. Он дал понять, что ситуация порождает новый повод для недовольства.

«Трамвай будет ходить совсем под окнами, где раньше и была зеленая зона? Что будет с некоторыми развязками? Особенно это касается поворота со Строителей на Красноармейский, где и сейчас постоянно собираются пробки», - написал Эбель.

Кроме того, он напомнил, что площадь деревьев для вырубки намного больше, чем планировалась для ФОКа. Эколог заявил, что он за общественный электротранспорт, но добавил, что сейчас более актуальны электробусы на аккумуляторах, для которых не нужны рельсы и провода.

Местных спросили?

За дома местных жителей заступался и "красный блогер" Юрий Красильников, который объяснил, что зелень защищает здания от шума, пыли и выхлопных газов.

«А тут предлагается не только деревья вырубить, но и пустить пылящий, грохочущий трамвай. На мой взгляд, надо строить чисто трамвайные мосты через железную дорогу в продолжение Красноармейского и Челюскинцев, а там по 2-й Строительной строить эту перемычку», - высказался он.

Напомним, что Данил Дегтярев активно выступает против строительства нового корпуса АлтГУ, которое запланировано на месте сквера у одного из корпусов в центре города. Краевед заявил, что необходимо сохранить существующие деревья, которых там не больше 10, и сделать место сквером ученых, а новый корпус поставить на Комсомольском проспекте в районе Обского бульвара.