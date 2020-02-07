В АлтГТУ им. И.И. Ползунова отметят День науки

Новости 05.02.2020 19:00 240

Алтайский государственный технический университет приглашает на мероприятия по случаю Дня науки 6 февраля.

В этот день с 10:00 в вузе откроется выставка научно-технических достижений ученых АлтГТУ, в том числе выставка проектов, реализованных совместно с региональными предприятиями Алтайского края. С 12:00 в актовом зале пройдет торжественное расширенное заседание научно-технического совета, во время которого состоится чествование отличившихся профессоров, молодых ученых, изобретателей технического университета. Во время мероприятия назовут имена обладателей премии Попечительского совета АлтГТУ и победителей краевого фотоконкурса «Наука в объективе».

На факультетах и институтах АлтГТУ пройдут публичные научные лекции.