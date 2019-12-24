Изъятую у бывшей судьи АЗС в Барнауле снова пытаются продать

Новости 05.02.2020 12:25 439

Недостроенную заправку бывшей судьи на улице Солнечная поляна, 28 снова выставили на торги. Соответствующая информация размещена на сайте Фонда имущества Алтайского края.

Готовность АЗС составляет 93%, она расположена на участке площадью 735 кв. м. Площадь застройки – 15,6 кв. м. Ранее заправка принадлежала экс-председателю суда Екатерине Манаковой, однако затем была у нее изъята.

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На предыдущем аукционе торг, в ходе которого начальная цена объекта (146 тысяч рублей) взлетела в 45 раз, разгорелся между ООО «А-Диск» Олега Виноградова, расположенном в соседнем здании («А-Диск» торгует автомобильными дисками и шинами) и бизнесменом Михаилом Волковым (торгует автозапчастями). Последний одержал победу, предложив 6,6 млн рублей, однако отказался выкупать лот.

Теперь АЗС вновь выставлена на аукцион, который назначен на 11 марта 2020 года.