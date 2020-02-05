Барнаульские эсеры продолжают бороться за новый порядок избрания мэра

Новости 05.02.2020 11:55 1495

Депутаты фракции «Справедливая Россия» в Барнаульской городской Думе намерены внести законодательную инициативу в АКЗС по установлению вариативности назначения мэра Барнаула. Вопрос рассмотрят на очередном заседании БГД в пятницу, 14 февраля.

Как рассказала «Политсибру» глава фракции эсеров в гордуме Оксана Молодых, аналогичный законопроект вносился на одной из сессий АКЗС в прошлом году. Тогда депутаты-единороссы раскритиковали инициаторов за то, что они "делают работу" за депутатов думы.

«Сейчас сама БГД не может взять и внести закон и вернуть выборы мэра, так как эти ограничения содержатся в краевом законе. Наша фракция предлагает несколько вариантов. Мы предлагаем закрепить положение о том, что глава Барнаула может быть избран путем всенародных выборов, посредством конкурса, либо также депутатским корпусом из своего состава. То есть без кандидатов со стороны», - рассказала она.

Однако, по словам Молодых, будет сложно добиться поддержки инициативы даже при помощи КПРФ и ЛДПР, так как большинство депутатов составляют единороссы.

Напомним, что с инициативой о возвращении всенародных выборов главы Барнаула выступали депутаты от оппозиционных фракций на сентябрьской сессии краевого парламента. Голосование показало, что 24 депутата высказались за принятие инициативы, но большинство избранников (40) оказалось против.

Отметим, что на заседании думы 14 февраля пройдет и финальная часть конкурса на пост барнаульского градоначальника. В числе претендентов сейчас девять кандидатов. Фаворитом является исполняющий обязанности главы города Вячеслав Франк. На все мероприятие, то есть презентацию, голосование и присягу, судя по расписанию, уйдет не больше часа.