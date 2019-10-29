«Гринпис»: Телецкое озеро – на грани уничтожения

Новости 05.02.2020 10:40 618

Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО рассмотрит в этом году пять проблемных российских объектов, оказавшихся под угрозой уничтожения. В их числе – «Золотые горы Алтая». Об этом сообщают «Ведомости».

Телецкое озеро

В 2017 году компания «Континент» получила лицензию на добычу золота в «Буферной зоне Телецкого озера», входящей в состав объекта всемирного наследия «Золотые горы Алтая». По мнению «Гринпис», это неминуемо приведет к загрязнению реки Малый Калычак, на которой планируется непосредственно добыча, а также соседнего Телецкого озера. Комитета всемирного наследия многократно предупреждал российские власти об угрозе, которую золотодобыча несет местной экосистеме, однако запрета на разработку так и не добился.

Кроме того, на Телецком озере строятся сразу несколько туркомплексов. Уже построена крупная база Altai Village, неподалеку по указу правительства здесь создается всесезонный горноклиматический кластер «Золотое озеро», который займет территорию 17 га (инвестор – «БСК»). Российские власти не согласовывали свои действия с ЮНЕСКО, заявив, что строительство ведется за пределами объекта всемирного наследия.

Белуха

«Гринпис» назвал прямым нарушением правил применения Конвенции об охране мирового природного наследия строительство частных домов в кластере «Катунский заповедник и буферная зона горы Белуха» – на берегу озера Дарашколь (территория природного парка «Белуха»). Участки под их строительство были проданы незаконно, это подтвердила алтайская прокуратура. Однако состава преступления в этом деле ведомство не усмотрело.

Эксперты центра всемирного наследия ЮНЕСКО не знали о планах российских властей и не успели оценить возможное воздействие стройки на природные комплексы объекта «Золотые горы Алтая».

Золотые горы Алтая — название, под которым в 1998 году ЮНЕСКО занесло в список Всемирного наследия три участка Алтайских гор на территории России: Алтайский заповедник и буферная зона Телецкого озера (965,7 га), Катунский заповедник и буферная зона горы Белуха (392,8 га), Плоскогорье Укок (252,9 га).