АлтГТУ приглашает школьников на занятия в центр занимательных наук и физико-техническую школу

Новости 05.02.2020 11:05 260

Центр занимательных наук Алтайского государственного технического университета приглашает школьников на занятия в научно-развивающие лаборатории и творческие мастерские:

- научная лаборатория «Эврика» (школьники 5−7 классы);

- лаборатория открытий или школа юных экспериментаторов (школьники 1−4 классы);

- развивающие математические лаборатории «2×2» (2−4 классы) и лаборатория «Декарт» для подготовки к олимпиадам (с 6 класса);

- лаборатория радиотехники и электроники «Инженер будущего» (6-9 классы);

- астрономическая лаборатория «Кеплер» (2-6 классы);

- творческие мастерские «Завиток» и «Колибри».

В творческих мастерских «Завиток» и «Колибри» школьники смогут познакомиться с интересными и необычными видами декоративно-прикладного искусства, научатся изготавливать сувениры и предметы декора интерьера своими руками с использованием различных техник, творческих приемов и материалов.

С недавнего времени для школьников младших классов открылась лаборатория словесности «В мире сказок и приключений», а для старшеклассников ведутся занятия по программам дополнительной подготовки русскому языку «Практикум по риторике» и «Сочинения разных жанров». На занятиях дети расширяют литературный кругозор и словарный запас, занимаются исследовательской и проектной деятельностью, учатся логично и убедительно выражать свои мысли.

Физико-техническая школа АлтГТУ ведет набор учащихся 8-11 классов для углубленной подготовки школьников по физике, химии, математике, информатике. Преподаватели АлтГТУ помогут организовать научно-исследовательскую работу, подготовят к предметным олимпиадам и конкурсам. Занятия проводятся с учетом предпочтений слушателей один раз в неделю в удобное время на базе вуза.

Записаться на занятия и получить дополнительную информацию можно по телефонам: 8 (3852) 29-07-37; 29-08-92.