Внесение в Конституцию понятия «Бог» назвали нецелесообразным

Новости 05.02.2020 10:15 348

Поправки в Конституцию, упоминающие Бога, назвали нецелесообразными. Заявление было сделано сопредседателем рабочей группы по подготовке поправок в Основной закон Павлом Крашенинниковым. Об этом пишет РБК.

«Я считаю, что если Бог есть в душе, то он есть, независимо от того, будет ли он прописан в тексте закона. Есть другие тексты, которым мы можем следовать», — сказал он.

Кроме того, свои сомнения глава комитета по государственному строительству и законодательству Госдумы выразил по поводу закрепления в Конституции понятия брака как союза мужчины и женщины.

Почти все россияне поддерживают поправки в Конституцию Новости 03.02.2020 12:45 Самые популярные из поправок в Конституцию поддержали более 90% россиян 336

Отметим, что предложение внести Бога в Основной закон страны озвучил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

«Общими усилиями и молитвами мы будем содействовать тому, чтобы такая возвышенная идея, каковой является вера в Бога, которая формирует нравственность и личную, и общественную, и политическую, чтобы она присутствовала в том числе и в нашей Конституции», — заявил патриарх на торжественном приеме по случаю одиннадцатой годовщины своей интронизации.

День голосования по поправкам в Конституцию планируют сделать выходным Новости 30.01.2020 8:15 Вместо референдума по поправкам в Конституцию предлагается общероссийское голосование 4571

По его словам, Бог упоминается в гимне страны, поэтому нет причин, почему о нем нельзя упомнить в Конституции.

«Большинство российских граждан верят в Бога. Я говорю не только о православных — я говорю также о мусульманах и о многих других», — добавил патриарх. В то же время еще один сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок Андрей Клишас поддержал патриарха.