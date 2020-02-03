Внесение в Конституцию понятия «Бог» назвали нецелесообразным

Поправки в Конституцию, упоминающие Бога, назвали нецелесообразными. Заявление было сделано сопредседателем рабочей группы по подготовке поправок в Основной закон Павлом Крашенинниковым. Об этом пишет РБК.
«Я считаю, что если Бог есть в душе, то он есть, независимо от того, будет ли он прописан в тексте закона. Есть другие тексты, которым мы можем следовать», — сказал он.
Кроме того, свои сомнения глава комитета по государственному строительству и законодательству Госдумы выразил по поводу закрепления в Конституции понятия брака как союза мужчины и женщины.
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Отметим, что предложение внести Бога в Основной закон страны озвучил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
«Общими усилиями и молитвами мы будем содействовать тому, чтобы такая возвышенная идея, каковой является вера в Бога, которая формирует нравственность и личную, и общественную, и политическую, чтобы она присутствовала в том числе и в нашей Конституции», — заявил патриарх на торжественном приеме по случаю одиннадцатой годовщины своей интронизации.
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По его словам, Бог упоминается в гимне страны, поэтому нет причин, почему о нем нельзя упомнить в Конституции.
«Большинство российских граждан верят в Бога. Я говорю не только о православных — я говорю также о мусульманах и о многих других», — добавил патриарх. В то же время еще один сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок Андрей Клишас поддержал патриарха.
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