Алтайский край вновь вошел в число худших регионов по уровню свободы в интернете

Новости 05.02.2020 8:20 1496

Алтайский край вошел в число худших регионов в России по уровню ограничения свободы в интернете. С 2015 года край ни разу не покидал "красную зону". Об этом говорится в докладе правозащитной организации «Агора» и общественников из «РосКомСвободы» - «Свобода интернета 2019: план «Крепость».

На протяжении четырех лет девять субъектов федерации (Иркутская, Московская, Омская, Саратовская области, Санкт-Петербург и Москва, Алтайский, Краснодарский и Приморский края), а также Крымский полуостров постоянно находятся в числе лидеров по ограничению свободы в интернете.

В Алтайском крае наблюдатели насчитали 59 фактов «ограничения цифровой свободы». В отличие от соседней Новосибирской области в регионе в 2019 году не было случаев реального лишения свободы за онлайн-активность, а также вмешательства в работу СМИ, либо применения насилия к журналистам.

Благополучнее всего в Сибири выглядят, по версии авторов рейтинга, Тыва и Республика Алтай. Наиболее тревожная ситуация в СФО - в Омской и Новосибирской областях.

"Наиболее заметно ухудшилась ситуация в Архангельской, Волгоградской, Калининградской, Курганской, Ленинградской, Мурманской, Новосибирской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Тамбовской областях, а также Башкортостане, Ингушетии, Карелии, Мордовии, Северной Осетии и Удмуртии", - отметили авторы доклада.

В Москве, Санкт-Петербурге, Иркутской и Московской областях каждый год продолжают отмечаться случаи насилия в отношении интернет-активистов и журналистов сетевых изданий.

Число регионов России, в которых пользователи сталкиваются с серьезным давлением, увеличилось за год с 41 до 43.