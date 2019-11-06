Минздрав Алтая разберется с очередями в пунктах выдачи лекарств

Новости 05.02.2020 9:35 533

Огромные очереди в пунктах выдачи льготных лекарств, на которые жаловались жители Барнаула и депутаты-эсеры из БГД, стали поводом для принятия мер Минздравом края. Об этом сообщает сайт министерства.

Для решения проблемы с очередями планируется открыть аптечные пункты в детской городской поликлинике № 9, городской поликлинике № 9 и поликлинике горбольницы № 12. Помимо этого пять окон будет работать на Малахова, 111.

Минздрав отмечает, что адреса нескольких аптечных пунктов, где выдавались льготные лекарства, изменились, но их количество не уменьшилось.

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Адреса выдачи льготных лекарств в Барнауле:

ул. Антона Петрова, 124;

ул. Германа Титова, 21;

ул. Малахова, 46 и 111;

ул. Белинского, 13 (в здании детской поликлиники городской больницы № 10);

ул. Весенняя, 1 (в здании городской поликлиники № 12);

ул. Ляпидевского, 1 (здание поликлиники);

ул. Гущина, 179;

ул. Челюскинцев, 67;

пр. Ленина, 28;

пр. Социалистический, 130;

пр. Строителей, 2;

пр. Красноармейский, 79;

пр. Комсомольский, 75 А;

Павловский тракт, 277 А;

Змеиногорский тракт, 110/20.

"Аптека № 306", ул. Георгиева, 4;

"Аптека № 132", пр. Красноармейский, 131.

Напомним, что депутаты Барнаульской городской Думы от фракции «Справедливая Россия» провели рейд по пунктам выдачи льготных лекарств и обнаружили очереди по 20 человек, которые начинались на улице. Кроме того, возле здания краевого правительства местный житель провел пикет. Он обвинил местные власти в создании дефицита льготных лекарств для ВИЧ-инфицированных.