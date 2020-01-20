Осужденных привлекли к уборке барнаульских улиц от снега

4 февраля в МБУ «Автодорстрой» совместно с УФСИН России по Алтайскому краю сформирована бригада из числа 23 осужденных, которые получили наказание в виде обязательных работ. Осужденных привлекли к уборке городских тротуаров от снега и наледи, сообщает сайт мэрии.
Назначается этот вид наказания, как правило, за преступления небольшой тяжести. Трудовые задания в рамках обязательных работ не требуют особых знаний и навыков у осужденных, определенной степени квалификации труда.
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23 человека приступили к отработке присужденного срока в качестве дорожных рабочих. Им предстоит очистить тротуар, подходы к пешеходным переходам и остановочную площадку по нечетной стороне проспекта Ленина в границах улиц Матросова и Червонная.
За отбывание обязательных работ осужденные не получают никакого материального вознаграждения.
Добавим, в ночь с 4 на 5 февраля на линию выйдут 117 единиц снегоуборочной техники МБУ «Автодорстрой».
Также для контроля за устранением последствий обильных снегопадов составлены графики уборки снега с дворовых территорий.
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