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Осужденных привлекли к уборке барнаульских улиц от снега

Новости
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4 февраля в МБУ «Автодорстрой» совместно с УФСИН России по Алтайскому краю сформирована бригада из числа 23 осужденных, которые получили наказание в виде обязательных работ. Осужденных привлекли к уборке городских тротуаров от снега и наледи, сообщает сайт мэрии.

Назначается этот вид наказания, как правило, за преступления небольшой тяжести. Трудовые задания в рамках обязательных работ не требуют особых знаний и навыков у осужденных, определенной степени квалификации труда.

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23 человека приступили к отработке присужденного срока в качестве дорожных рабочих. Им предстоит очистить тротуар, подходы к пешеходным переходам и остановочную площадку по нечетной стороне проспекта Ленина в границах улиц Матросова и Червонная.

За отбывание обязательных работ осужденные не получают никакого материального вознаграждения.

Добавим, в ночь с 4 на 5 февраля на линию выйдут 117 единиц снегоуборочной техники МБУ «Автодорстрой».

Вывоз снега запланирован с проспектов Красноармейского от Папанинцев до Молодежной, Калинина от Кулагина до Чеглецова, улиц Молодежной в границах проспектов Комсомольского и Красноармейского, Транзитной в границах улиц Малахова и 42-й Краснознаменной Бригады, 42-й Краснознаменной Бригады от Транзитной до А.Петрова, Мамонтова от Челюскинцев до Фомина, Партизанской, А.Петрова, Попова.

Также для контроля за устранением последствий обильных снегопадов составлены графики уборки снега с дворовых территорий.

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Автор: Политсиб.ру

Фото: barnaul.org

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