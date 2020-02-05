Аэродром возле Белокурихи попытаются возродить в третий раз?

Новости 05.02.2020 7:30 1774

Возле Старобелокурихи хотят построить взлётно-посадочную полосу. Для этого потребуется изменить категорию для земельного участка сельхозназначения площадью свыше 66 га. Соответствующее постановление правительства Алтайского края сейчас проходит антикоррупционную экспертизу. С ходатайством обратилась администрация Алтайского района.

Аэродром в Старобелокурихе, 2015 год

О проекте строительства аэродрома ООО «Белокуриха-авиа», предназначенного для малой авиации, сообщалось еще в 2015 году. Инвесторами должны были выступить АО «Курорт Белокуриха», «Алтай-West» и "Сибирская строительно-монтажная компания".

До начала восьмидесятых годов в Старобелокурихе уже существовал аэродром для легкомоторных самолетов. Инвесторы планировали полностью восстановить объект: построить взлетно-посадочную полосу, оборудовать ангары и павильоны, а также провести коммуникации – электроэнергию, газ, воду. Общая сумма затрат на это оценивалась в 30 млн рублей. Однако затем с распадом Советского Союза развитие внутрирегиональных перевозок отошло на второй план. В итоге все стихло, и новости об авиации в Старобелокурихе вновь появились лишь в середине 2010-х годов.

Аэродром в Старобелокурихе, 2017 год

В середине июня 2017 года на посадочной площадке «Белокуриха» состоялось представительное совещание по вопросам развития межрегионального авиасообщения. Мероприятие посетил полпред президента в СФО Сергей Меняйло, а также чиновники, бизнесмены и представители служб, контролирующих авиаперёлеты в регионе.

В этот же день авиакомпания «Сибирская Легкая Авиация» (СиЛА) успешно выполнила экспериментальный полет по маршруту Томск – Новосибирск – Белокуриха.

Посадочная площадка ООО «Белокуриха-авиа» на тот момент занимала площадь в 50 га и предназначалась для приема самолётов малой вместимости и вертолётов. К моменту проведения совещания там было начато строительство аэровокзала. Тем не менее, после июньского мероприятия новости о развитии авиасообщения в Белокурихе вновь перестали поступать.

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Аэродром в Старобелокурихе, 2020 год

«Политсибру» обратился за комментарием в пресс-службу АО «Курорт Белокуриха», поскольку, по данным источника издания, объект ранее принадлежал именно этой фирме. Однако пресс-секретарь «Курорта Белокуриха» Станислава Ваулина сообщила, что аэродром давно продан и больше АО не принадлежит.

До гендиректора ООО «Белокуриха-авиа» Леонида Афанасьева, ранее активно участвовавшего в проекте возрождения аэропорта, дозвониться не удалось.

Согласно данным ряда справочников, в Старобелокурихе в настоящее время существует аэродром с грунтовой ВПП длиной 1472 м и шириной 44 м.