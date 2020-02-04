Искусство управлять: кадровый дефицит в Алтайском крае ощущается все острее

Новости 04.02.2020 17:55 2560

4 февраля стало известно о новом назначении в краевом кабмине, сообщает «Банкфакс». Максим Гербет получил вакантную должность в структуре департамента администрации губернатора и правительства Алтайского края по вопросам внутренней политики.

Это назначение дало повод лишний раз задуматься о кадровой политике в регионе. Стоит отметить, что Гербет является зятем экс-главы Бийского района Евгения Якубы. Последний имеет не самую однозначную репутацию в крае.

Выбор в пользу Гербета свидетельствует не только о его деловых качествах и профессионализме, но и, вероятно, о существующем кадровом голоде.

Выбирать не из кого

Данная проблема носит для Алтайского края системный характер. Достаточно посмотреть, как регион представлен в резерве управленческих кадров у президента. Уже который год край не имеет здесь своего делегата. Парадоксально, но соседняя Республика Алтай, уступающая в численности населения в 10 раз, представлена в последней версии документа сразу двумя фамилиями.

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Чуть лучше выглядит Алтайский край на всероссийском конкурсе управленцев «Лидеры России». Именно он считается своеобразным социальным лифтом для того, чтобы попасть в коридоры власти. В рамках текущего конкурса от края в полуфинале состязаний пробились 30 человек. Это один из самых скромных показателей в СФО. А ведь речь идет о том, что наиболее отличившиеся конкурсанты автоматически зачисляются в резерв управленческих кадров. Казалось бы, отличный стимул для участников.

Правда, сам резерв – не панацея, это лишь рекомендательный список и вовсе не обязательно кандидат получит в дальнейшем назначение. Впрочем, это тема совсем для другой статьи.

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Бег по кругу

Вернемся к последним заметным перестановкам в краевом правительстве. Долгое время пустовавшее кресло промышленного вице-губернатора наконец занял Александр Климин. Но кем он был раньше? Правильно, министром промышленности и энергетики. То есть усиления со стороны не произошло и власти пришлось прибегнуть к внутренним резервам.

Не менее любопытно и назначение Вячеслава Химочки на место Климина. Чиновник барнаульской мэрии, ранее отвечавший за экономическую политику в муниципалитете, тем не менее возглавил краевое промышленное министерство. Что это – если не показатель острого дефицита кадров и отсутствие возможности для маневра?

Можно вспомнить и затянувшийся приход в краевой кабмин «политического» вице-губернатора – во многом ключевой фигуры. Несмотря на то, что в состав правительства вошел чиновник, ранее замещавший эту должность при прежнем губернаторе, новый руководитель региона предпочел пригласить из столицы Дениса Губина. На процедуру согласования ушло примерно полгода.

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Много вопросов существует и к местной власти. Не секрет, что «скамейка запасных» на муниципальном уровне еще более скудная. Эффективность нынешних мэров алтайских городов вызывает большие сомнения у населения, однако менять их по большому счету некем. Это относится и к другим высокопоставленным чиновникам. Достаточно заглянуть в кадровый резерв барнаульской мэрии.

Таблички и лифты

Вот и выходит, что в высших эшелонах власти присутствуют одни и те же фамилии, которые меняют время от времени только должности и кабинеты. Проблема социальных лифтов, равно как и достойной смены нынешних управленцев, уже давно «перезрела».

Вопрос о качестве политэлиты стоит, конечно, не только в Алтайском крае. Тем не менее для местных жителей это слабое утешение.

Косвенным признаком того, что человеческий ресурс в регионе отчасти исчерпал себя, свидетельствует состав нового краевого правительства, сформированный осенью 2018 года. Губернатор Виктор Томенко, безусловно, подбирал кадры, исходя из профессиональных качеств, не заглядывая в прописку соискателя. Тем не менее варягов в новом кабмине, причем на ряде ключевых должностей, хватает.

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Вопрос о том, как преодолеть кадровый голод в крае и внедрить по-настоящему эффективную систему отбора кандидатов на руководящие посты, по-прежнему остается актуальным. Без появления толковых управленцев на местах, в первую очередь в муниципалитетах, наивно надеяться на то, что ситуация глобально поменяется.

Как этого достичь, и решаема ли в принципе такая задача в рамках одного отдельно взятого региона?