Искусство управлять: кадровый дефицит в Алтайском крае ощущается все острее

4 февраля стало известно о новом назначении в краевом кабмине, сообщает «Банкфакс». Максим Гербет получил вакантную должность в структуре департамента администрации губернатора и правительства Алтайского края по вопросам внутренней политики.
Это назначение дало повод лишний раз задуматься о кадровой политике в регионе. Стоит отметить, что Гербет является зятем экс-главы Бийского района Евгения Якубы. Последний имеет не самую однозначную репутацию в крае.
Выбор в пользу Гербета свидетельствует не только о его деловых качествах и профессионализме, но и, вероятно, о существующем кадровом голоде.
Выбирать не из кого
Данная проблема носит для Алтайского края системный характер. Достаточно посмотреть, как регион представлен в резерве управленческих кадров у президента. Уже который год край не имеет здесь своего делегата. Парадоксально, но соседняя Республика Алтай, уступающая в численности населения в 10 раз, представлена в последней версии документа сразу двумя фамилиями.
Обновленный список содержит 138 фамилий
Чуть лучше выглядит Алтайский край на всероссийском конкурсе управленцев «Лидеры России». Именно он считается своеобразным социальным лифтом для того, чтобы попасть в коридоры власти. В рамках текущего конкурса от края в полуфинале состязаний пробились 30 человек. Это один из самых скромных показателей в СФО. А ведь речь идет о том, что наиболее отличившиеся конкурсанты автоматически зачисляются в резерв управленческих кадров. Казалось бы, отличный стимул для участников.
Правда, сам резерв – не панацея, это лишь рекомендательный список и вовсе не обязательно кандидат получит в дальнейшем назначение. Впрочем, это тема совсем для другой статьи.
По сравнению с прошлым годом количество участников от региона выросло на 30 человек
Бег по кругу
Вернемся к последним заметным перестановкам в краевом правительстве. Долгое время пустовавшее кресло промышленного вице-губернатора наконец занял Александр Климин. Но кем он был раньше? Правильно, министром промышленности и энергетики. То есть усиления со стороны не произошло и власти пришлось прибегнуть к внутренним резервам.
Не менее любопытно и назначение Вячеслава Химочки на место Климина. Чиновник барнаульской мэрии, ранее отвечавший за экономическую политику в муниципалитете, тем не менее возглавил краевое промышленное министерство. Что это – если не показатель острого дефицита кадров и отсутствие возможности для маневра?
Можно вспомнить и затянувшийся приход в краевой кабмин «политического» вице-губернатора – во многом ключевой фигуры. Несмотря на то, что в состав правительства вошел чиновник, ранее замещавший эту должность при прежнем губернаторе, новый руководитель региона предпочел пригласить из столицы Дениса Губина. На процедуру согласования ушло примерно полгода.
В начале года в резерве управленческих кадров региона состояло 79 человек, но что конкретно это за люди - до сих пор остается загадкой
Много вопросов существует и к местной власти. Не секрет, что «скамейка запасных» на муниципальном уровне еще более скудная. Эффективность нынешних мэров алтайских городов вызывает большие сомнения у населения, однако менять их по большому счету некем. Это относится и к другим высокопоставленным чиновникам. Достаточно заглянуть в кадровый резерв барнаульской мэрии.
Таблички и лифты
Вот и выходит, что в высших эшелонах власти присутствуют одни и те же фамилии, которые меняют время от времени только должности и кабинеты. Проблема социальных лифтов, равно как и достойной смены нынешних управленцев, уже давно «перезрела».
Вопрос о качестве политэлиты стоит, конечно, не только в Алтайском крае. Тем не менее для местных жителей это слабое утешение.
Косвенным признаком того, что человеческий ресурс в регионе отчасти исчерпал себя, свидетельствует состав нового краевого правительства, сформированный осенью 2018 года. Губернатор Виктор Томенко, безусловно, подбирал кадры, исходя из профессиональных качеств, не заглядывая в прописку соискателя. Тем не менее варягов в новом кабмине, причем на ряде ключевых должностей, хватает.
Скорее всего, назначение произойдет уже после Нового года
Вопрос о том, как преодолеть кадровый голод в крае и внедрить по-настоящему эффективную систему отбора кандидатов на руководящие посты, по-прежнему остается актуальным. Без появления толковых управленцев на местах, в первую очередь в муниципалитетах, наивно надеяться на то, что ситуация глобально поменяется.
Как этого достичь, и решаема ли в принципе такая задача в рамках одного отдельно взятого региона?
зато притащил медиков, своих нет, дружок, наверное, вообще разваливает всю медицину в крае, в поликлинниках не хватает оборудования, в 4ой сидят 3 гинеколога, в 1-ой ни одного, мотаться через полгорода, когда я живу рядом по месту жительства, она так и называется пол-ка по месту жительства. Нет, Карлин был лучше. он хоть что-то делал
После того как оставили выгнанных Дайбова и Капуру , стало понятно что кадровой политики не будет. Что-то напоминает евдокимовские времена....к сожалению....