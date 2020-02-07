Россельхозбанк увеличил объем ипотечного кредитования для военнослужащих в 4 раза

Новости 04.02.2020 17:05 463

Россельхозбанк увеличил выдачу ипотечных кредитов семьям военнослужащих. По итогам 2019 года Россельхозбанк выдал ипотечные кредиты военным на общую сумму 2,4 млрд рублей, что на 384% превышает прошлогодний показатель. Портфель кредитов для военнослужащих составил 3,7 млрд рублей. Этот показатель на 218% больше, чем в 2018 году. На сегодняшний день около 2500 семей военнослужащих воспользовались ипотечным предложением от РСХБ.

«Мы максимально стараемся поддерживать семьи военных, поскольку именно от них зависит безопасность и благополучие нашей страны. Поэтому мы создаем условия, которые были бы комфортны для военнослужащих и их семей, планирующих приобрести недвижимость. В первую очередь, наша филиальная сеть позволяет брать ипотеку военным в разных точках России, что значительно расширяет возможности приобретения недвижимости по месту службы. Также в октябре мы анонсировали снижение ставки по ипотечному кредиту. Это позволило сделать жилье еще более доступным. Сейчас мы надеемся, что все больше семей военнослужащих воспользуются этим предложением», – отметила Ольга Шведова, руководитель Департамента розничного бизнеса РСХБ.

Ранее Россельхозбанк объявил также о снижении ставки на рефинансирование военной ипотеки до 8,75% годовых. Более 400 семей военнослужащих воспользовались данной программой в 2019 году.

Для участия в ипотечной программе военнослужащему необходимо быть участником накопительно-ипотечной системы (НИС) не менее 36 месяцев. Обязательными условиями также являются наличие российского гражданства и достижение возраста 22 лет. Кредит предоставляется на приобретение в собственность квартиры или земельного участка с домом на вторичном рынке жилья. Также приобрести квартиру можно в строящемся доме по договору участия в долевом строительстве на первичном рынке.