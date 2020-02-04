Андрей Осипов прокомментировал тему новых ограничений для депутатов

Новости 04.02.2020 15:50 83

Человек, принявший взвешенное решение быть депутатом, заранее должен знать, какие ограничения для себя, семьи и бизнеса повлечет его новый статус. Такое заявление сделал председатель правового комитета АКЗС Андрей Осипов в ходе онлайн-конференции на сайте краевого парламента. Избранник оценил новые поправки в ФЗ «О противодействии коррупции».

Широкая трактовка принятого в декабре прошлого года законе "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в целях совершенствования законодательства о противодействии коррупции" означала, что региональным депутатам запрещается участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией.

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Причем запрет касался касался не только тех народных избранников, которые работают на постоянной основе, но и те, кто не получает зарплату. Таких депутатов в регионах достаточно, не исключение и Алтайское Заксобрание.

Отметим, что буквальное толкование закона могло бы привести к сложению полномочий ряда депутатов. Однако оперативно исправленная Госдумой статья ФЗ исключила такой вариант.

«В настоящее время действующее законодательство, регулирующее статус депутата, достаточно стабильно и не вводит дополнительных ограничений для депутатов, не занимающих государственные должности, поэтому говорить об изменении состава АКЗС преждевременно», - заявил Осипов.

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Напомним, на депутатов, кто осуществляет свою деятельность на профессиональной постоянной основе, налагаются дополнительные ограничения. В частности, они не могут заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской, научной и иной творческой деятельности, если иное не предусмотрено законодательством РФ.