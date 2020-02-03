Коронавирус может повлиять на ставку Центробанка России

Новости 04.02.2020 13:55 140

Центральный Банк России на первом заседании текущего года может в шестой раз снизить ключевую ставку. Пишет РБК со ссылкой на экспертов, мнения которых разделились.

По итогам опроса 12 из 21 аналитиков считают, что ставка все-таки будет снижена. Однако для этого ЦБ оценит последствия от смены правительства, новых социальных мер поддержки и влияния коронавируса на мировую экономику. Заседание состоится в пятницу, 7 февраля.

Вопрос стоит в снижении ключевой ставки на 0,25 п.п., до 6%.

Основной аргумент заключается в замедлении годовой инфляции. Недельные данные на 27 января, в месячном выражении инфляция в январе составила 0,4%, причем с коррекцией на сезонность была практически нулевой, а в годовом — замедлилась до 2,5% с 3% в декабре.

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Несмотря на это, в 2019 году ставка была снижена в общей сложности на 1,5 п.п., заметной реакции по ценам не последовало. В итоге, если данные инфляции за весь месяц повторят недельные, то это будет говорить о том, что темпы годового роста цен не приближаются к целевому для ЦБ уровню 4%. Это даст понять, что они все более отдаляются и могут оказаться ниже прогнозного диапазона 3,5–4%.

Но даже после снижения ставки до 6% она останется на уровнях, которые должны быть при инфляции около 4%, тогда как фактические темпы роста цен пока ниже, считают эксперты.

Другие аналитики издания уверены, что прошлогодние шаги ЦБ нужно оценивать в более долгой перспективе. По их мнению, снижение ставки сказывается на инфляции в течение четырех—шести кварталов. Из-за этого эффект от прошлогодних действий пока не полностью реализовался. Такая логика говорит в пользу того, что ЦБ возьмет паузу для оценки своих прошлых шагов.

Кроме того, роль в принятии решения будет играть будущая политика мер социальной поддержки, направленных на улучшение демографии в стране и снижения уровня бедности. Социальные меры, как один из инфляционных факторов может сыграть в пользу сохранения ставки ЦБ.

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Также рост инфляции может сдержать замедление роста розничного кредитования, который скорее всего, по мнению ряда специалистов, продолжит замедляться.

Вторая ключевая проблема для совета директоров ЦБ — более слабый относительно декабря 2019 года рубль, пишут аналитики «ВТБ Капитала». Опыт показывает, что совет директоров ЦБ особо чувствителен к колебаниям курса рубля накануне заседаний, указывают они: ослабление курса чаще всего приводит к выбору относительно консервативного решения, укрепление — более мягкого. Вспышка коронавируса и последовавшее снижение на мировых рынках уже ослабили рубль на 3% в годовом выражении.Нервозность рынков на фоне эпидемии коронавируса вполне может сойти на нет так же внезапно, как возникла, считает Орлова: хотя ситуация серьезная, о масштабе ее последствий можно будет судить лишь по итогам февраля. Кроме того, эпидемия влияет на инфляцию в России разнонаправленно: эффект от сокращения экспорта в Китай может компенсироваться эффектом от сокращения притока туристов из этой страны, и в сумме влияние может оказаться незначительным, заключает Орлова.

«Политсибру» обратился с запросом в ЦБ РФ с просьбой озвучить позицию по возможному снижению ключевой ставки.