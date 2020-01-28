Игорь Салдан может вернуться в кресло ректора АГМУ?

Накануне в Центральный районный суд Барнаула поступил новый, уже второй по счету, иск от экс-ректора АГМУ Игоря Салдана. Как удалось выяснить "Политсибру", на этот раз бывший руководитель вуза требует вернуть его на основную работу. Данную информацию изданию подтвердил адвокат Эдуард Бауэр.
Как следует из картотеки, иск был подан Салданом 3 февраля. Ответчиком по делу выступает медуниверситет, а также Минздрав России. Вести процесс будет судья Александр Топоров. Дата первого заседания пока не определена.
Как рассказал Эдуард Бауэр, после внимательного изучения приказа Минздрава России об увольнении Игоря Салдана с поста ректора, к документу возникли вопросы. По мнению юриста, имеется ряд нестыковок, которые свидетельствуют о незаконном характере увольнения. Подробных комментариев на этот счет Бауэр давать не стал. По всей видимости, речь идет о процедурных нюансах.
Самым сложным в разбирательстве оказалось то, что большинство рассматриваемых событий происходило в один день
В свое время, кстати, относительно похожий эпизод имел место в стенах АлтГУ. После открытого конфликта руководства вуза с деканом юрфака Натальей Карловой, в 2017-2018 годах последовал длительный судебный спор, завершившийся победой Карловой. Ее восстановили в должности, однако университет предусмотрел на этот случай план "Б": было решено изменить организационно-правовую форму крупнейшего подразделения вуза. В итоге летом 2018 года юрфак стал институтом. Его возглавил директор, который в отличии от декана не выбирается коллективом, а назначается руководством вуза. Таким образом Наталья Карлова была лишена руководящего кресла, даже выиграв суд.
И.о. ректора с 21 ноября станет Ирина Шереметьева
Ранее бывший ректор АГМУ подал в суд, намереваясь вернуть себе должность завкафедрой гигиены, основ экологии и безопасности жизнедеятельности. Кроме того, он претендует на должность завотделом по взаимодействию с практическим здравоохранением и учебно-методической работе вуза. В этом процессе его интересы также представляет Эдуард Бауэр.
Предварительное заседание прошло 28 января, основной процесс стартует завтра, 5 февраля. По данным "Политсибру", Игорь Салдан до сих пор находится на больничном, который взял еще 20 ноября. Появление экс-ректора в суде в ближайшее время маловероятно.
Ну теперь ждем реальное уголовное дело, это недоразумение не понимает даже за что его сняли, а государство не любит этого. Посодют теперь. Уважаемый прокурор Алтайского Края!!! Общественность уже не просит, а требует проверки всей деятельности Салдан лопуха, все его махинации с тендерами, со средствами для ванн, марки Пантогрин, с совмещением должностей, превышением служебных полномочий и покупкой рейтингов. Если этого не будет мы начнем бомбить письмами генпрокуратуру, что у нас все куплено. Надоело до, что вообще и жулье в этой стране покрывают.
Кроме того будучи главным санитарным врачом Салдан, через сотрудников СЭС шантажировал тысячи предпринимателей подписываться на журнал "Вестник Роспотребнадзора", тем кто отказывался обещали кучу проблем с его получением. Почему эти факты никто не расследовал, власть боится, что лопух всех потянет ? Почему человек кто нанес урон Алтайской медицине и АГМУ низа что не отвечает, там вся семейка кормилась, через подряды, а никому нет дела. Власти и органы правопорядка, вы пожалуйста вот это объясните. А вообще стыдно, что жулье у нас такое, что может низа что не отвечать, нанимая дорогих адвокатов.
Как его уволили если он на больничном? Должны были только по выходу с него. А так любой суд признает незаконность увольнения.