Сразу две рабочие группы займутся проблемами Алтайского края

Новости 04.02.2020 13:00 196

Правительству России и властям в регионах помогут разобраться в вопросах выравнивания бюджетной обеспеченности субъектов. Для этого будут работать сразу две рабочие группы Госдумы. Об этом рассказал спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, пишут РИА "Новости".

В числе субъектов оказался и Алтайский край.

По словам спикера, первая рабочая группа займется мониторингом, анализом и контролем реализации постановления Госдумы, которое было принято во время обсуждения закона о бюджете на текущий год и на плановый период 2021-22 годов.

«Суть заключается в выравнивании бюджетной обеспеченности регионов», - объяснил Володин.

Ранее отмечалось, что в законе о бюджете был определен список из 10 регионов, которым будет гарантирована поддержка из средств федерального бюджета в текущем году. Кроме Алтайского края в этот список вошли Республика Алтай, Карелия, Тыва, Адыгея, Марии Эл, Чувашия, Калмыкия, Курганская и Псковская области.

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Что касается деятельности второй рабочей группы, то она необходима для более глубокого контроля со стороны Государственной Думы ситуации с бюджетной обеспеченностью регионов по окончанию первого квартала 2020 года.

Володин отметил, что эту группу депутатов возглавит Сергей Неверов (кстати, в шестой созыв Госдумы он прошел по списку от Алтайского края - прим.ред). В состав группы войдут представители профильных комитетов, фракций. Они будут должны вместе с правительством и регионами разобраться в том, что произошло и какие меры были приняты. В конечном итоге всем нужно будет принять решения по дальнейшему развитию.

Кроме того, Совет Думы постановил созвать рабочую группу по изучению ситуации в регионах, которые отметились самой высокой убылью населения. Володин сообщил, что группу возглавит Александр Жуков.

Напомним, что по сведениям Росстата, самая высокая убыль населения в прошлом году отмечена в Саратовской области (19 тысяч человек), Омской (17,6 тысячи), Кемеровской (16,5 тысячи), Алтайском крае (15,8 тысячи), Волгоградской области (15,8 тысячи).