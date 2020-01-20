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Мэрия Барнаула создает новое сетевое «СМИ»

Новости
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Мэрия Барнаула создает сетевое СМИ «Правовой портал администрации Барнаула». Соответствующее постановление принято 31 января.

На официальном сайте мэрии уже существует раздел «Правовой портал», в котором выкладываются постановления, распоряжения и прочие официальные документы. Именно на него ведет ссылка http://law-portal22.ru, указанная в качестве домена нового СМИ.

Как пояснили «Политсибру» в пресс-службе барнаульской администрации, создание нового СМИ потребовалось в связи с тем, что в существующем официальном печатном органе мэрии – газете «Вечерний Барнаул» – невозможно выкладывать объемные документы, а также крупные визуальные материалы, вроде графиков и планов (например – Генплан Барнаула).

Главным редактором «Правового портала администрации Барнаула» назначена Юлия Тонких, занимающая также должность технического редактора газеты «Вечерний Барнаул». Газета не упраздняется – здесь по-прежнему будут публиковаться текстовые части информационных материалов.

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Автор: Политсиб.ру

Фото: pixabay.com

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