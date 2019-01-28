Скандальный алтайский депутат снова попал в историю

Новости 04.02.2020 11:45 344

Чемальский районный суд признал законными действия сотрудников ГИБДД, которые ранее привлекли к административной ответственности заместителя председателя районного совета депутатов Юрия Корнеева. Об этом сообщают "Новости Горного Алтая".

Напомним, что еще 7 ноября 2019 года сотрудники ДПС остановили автомобиль с выключенными фарами. За рулем был Корнеев, у которого не оказалось водительского удостоверения и документов на машину. В итоге был составлен протокол.

Корнеев со своей стороны заявил, что не владеет русским языком и потребовал предоставить ему переводчика с алтайского языка. После чего он обвинил сотрудников в том, что они пьяны. Вызвал дежурную часть полиции и заявил, что остановившие его сотрудники находятся в нетрезвом состоянии. Депутат потребовал провести их освидетельствование.

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Между тем выяснилось, что полицейским был знаком бурный нрав «слуги народа», поэтому они без колебаний согласились сдать тест на алкоголь. Врачи установили, что они были трезвыми.

Тем не менее, Корнеев обжаловал все три постановления о назначении ему административного наказания, но в итоге районный суд все действия и решения сотрудников ГИБДД по привлечению депутата Корнеева к административной ответственности признал законными и обоснованными.

Заметим, что это не первая скандальная история с Юрием Корнеевым. Несколько лет назад, он, будучи депутатом Новоалтайского городского совета депутатов, он «заработал» судимость за мошеннические действия с бюджетными средствами. В прошлом году Корнеев «прославился» пьяным дебошем с избиением двух женщин и подростка. В отношении депутата было возбуждено уголовное дело, однако ему удалось избежать уголовной ответственности в связи с примирением сторон.