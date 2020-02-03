Жильцы разрушающегося дома в Барнауле согласились на переезд

Новости 04.02.2020 10:55 158

Жильцы двух квартир аварийного дома по улице 1-я Западная, 49а согласились переехать из разрушающегося здания. Об этом сообщила пресс-служба администрации Барнаула.

Накануне комиссия городского комитета ЖКХ осмотрела дом и обнаружила на его несущих конструкциях новые повреждения.

«На сегодняшний день угроза обрушения строительных конструкций реальна. Из-за смещения несущих конструкций произошло повреждение системы теплоснабжения. Кроме того, проведено обследование технического состояния газопровода и рассматривается вопрос ограничения газоснабжения. Вчера мы предложили гражданам переехать в квартиры муниципального фонда. Вместе с гражданами провели осмотр этих жилых помещений, переехать согласились жильцы квартиры №8. Уже сегодня эта работа продолжена. Граждане, проживающие в квартире № 6, также согласились на переезд в предложенное жилье», – рассказал главный инженер комитета ЖКХ Барнаула Денис Ращепкин.

В настоящее время в аварийном здании проживают только граждане из квартиры № 11. Несмотря на то, что бюджет готов компенсировать им расходы на аренду жилья, переезжать они отказываются. Также жильцы квартиры № 11 не воспользовались предложением переехать в одну из квартир маневренного фонда.

«Политсибру» связался с одной из жительниц дома, принявшей предложение мэрии о переезде. По ее словам, квартира, которую предложили вместо нынешней, «вся разбитая». Ее обещают отремонтировать, но займет это около трех месяцев. Где в это время будет проживать согласившаяся на переезд гражданка, она пока не решила, сообщив, что находится в растерянности.