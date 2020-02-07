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АО «Алтайэнергосбыт» разыграло более 500 призов среди добросовестных клиентов

Новости
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АО «Алтайэнергосбыт» подвело итоги ежегодной акции «Начни зиму без долгов и выиграй приз!», разыграв более 500 призов среди своих добросовестных клиентов – физических лиц. В акции приняли участие абоненты, не имеющие долгов или погасившие долги за электроэнергию за предыдущие периоды (включая пеню), и внёсшие платёж за электроэнергию за ноябрь не позднее 30 ноября 2019 года.

Розыгрыш проводился в Центре Энергосбережения АО «Алтайэнергосбыт» в присутствии представителей общественности и СМИ. Среди призов предметы бытовой техники (утюги, электрочайники, мультиварки), а также наборы светодиодных ламп и дисконтные карты со скидкой 20% на электротехническую продукцию, реализуемую компанией в клиентских офисах во всех городах и районах Алтайского края и Республики Алтай.

Номера лицевых счетов победителей, с указанием призов, размещены на сайте АО «Алтайэнергосбыт» (altaiensb.com, раздел «Население»/ акция «Начни зиму без долгов и выиграй приз!»).

Выдача призов будет осуществляться в офисах АО «Алтайэнергосбыт», обслуживающих абонентов-победителей акции, до 10 марта 2020 года.

Заместитель генерального директора по реализации электроэнергии АО «Алтайэнергосбыт» Сергей Петров:

"Проблема дебиторской задолженности была и остаётся острой, 2019 год не стал исключением. Для её решения мы используем комплексный подход в работе с должниками, в том числе активно проводим стимулирующие платёжную дисциплину мероприятия. Самое любимое у наших клиентов - ежегодная акция с розыгрышем призов. Благодаря ей добросовестных абонентов становится больше. Выражаем признательность всем, кто вовремя оплачивает счета".

Автор: Политсиб.ру