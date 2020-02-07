АО «Алтайэнергосбыт» разыграло более 500 призов среди добросовестных клиентов

АО «Алтайэнергосбыт» подвело итоги ежегодной акции «Начни зиму без долгов и выиграй приз!», разыграв более 500 призов среди своих добросовестных клиентов – физических лиц. В акции приняли участие абоненты, не имеющие долгов или погасившие долги за электроэнергию за предыдущие периоды (включая пеню), и внёсшие платёж за электроэнергию за ноябрь не позднее 30 ноября 2019 года.
Розыгрыш проводился в Центре Энергосбережения АО «Алтайэнергосбыт» в присутствии представителей общественности и СМИ. Среди призов предметы бытовой техники (утюги, электрочайники, мультиварки), а также наборы светодиодных ламп и дисконтные карты со скидкой 20% на электротехническую продукцию, реализуемую компанией в клиентских офисах во всех городах и районах Алтайского края и Республики Алтай.
Выдача призов будет осуществляться в офисах АО «Алтайэнергосбыт», обслуживающих абонентов-победителей акции, до 10 марта 2020 года.
Заместитель генерального директора по реализации электроэнергии АО «Алтайэнергосбыт» Сергей Петров:
"Проблема дебиторской задолженности была и остаётся острой, 2019 год не стал исключением. Для её решения мы используем комплексный подход в работе с должниками, в том числе активно проводим стимулирующие платёжную дисциплину мероприятия. Самое любимое у наших клиентов - ежегодная акция с розыгрышем призов. Благодаря ей добросовестных абонентов становится больше. Выражаем признательность всем, кто вовремя оплачивает счета".