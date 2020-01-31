Барнаульские единороссы определятся с кандидатом на пост главы города

Новости 04.02.2020 10:10 549

В четверг, 6 февраля, пройдет второй этап XV конференции Барнаульского местного отделения «Единой России», где партийцы определятся с поддержкой одного из кандидатов на должность главы города. Явным фаворитом выглядит врио градоначальника Вячеслав Франк.

На прошлой неделе конкурсной комиссией были одобрены все 9 кандидатов, претендующих на должность главы города. Среди них - Андрей Крылов (экс-глава «Партии Роста»), Алексей Шипунов (временно безработный юрист), Сергей Шумов (гендиректор «Ски Лайн»), Вячеслав Франк (и.о.главы Барнаула «Единая Россия»), Елена Хрусталева (депутат БГД от КПРФ), Алексей Скосырский (депутат БГД от ЛДПР), Василий Часовских (экс-кандидат в мэры Бийска), Владимир Барсуков (пенсионер, кандидат в мэры Барнаула в 2010, 2012 и 2015 годах); Артем Зеров (член Общественной палаты Алтайского края).

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Любопытно, что конкурс с участием зарегистрированных кандидатов состоится 6 февраля, в тот же день, что и конференция ЕР. Каждый из соискателей получит возможность презентовать свою программу развития города. Время на выступление будет ограничено 15 минутами.

Финальное голосование за кандидатов пройдет 14 февраля на заседании БГД.